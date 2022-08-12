https://ria.ru/20220812/zasukha-1809185610.html

В некоторых районах Англии объявили засуху

В некоторых районах Англии объявили засуху - РИА Новости, 12.08.2022

В некоторых районах Англии объявили засуху

В некоторых частях Англии объявлена засуха на фоне отсутствия дождей, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление Британского агентства по охране... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:37

2022-08-12T15:37

2022-08-12T15:37

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В некоторых частях Англии объявлена засуха на фоне отсутствия дождей, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление Британского агентства по охране окружающей среды (Environment Agency).В сообщении отмечается, что засуха была объявлена в 8 из 14 районов Англии, где агентство осуществляет свою деятельность. Это объявление означает, что для жителей этих районов будут введены ограничения на использование воды в бытовых и коммерческих целях, пишет газета. Также могут быть введены и более жесткие меры, включая запрет на использование спринклеров для мытья зданий, автомобилей и окон."В настоящее время мы переживаем вторую тепловую волну после самого засушливого июля в некоторых районах страны. Правительство и другие ведомства, включая Агентство по охране окружающей среды, уже принимают меры по борьбе с последствиями ", - приводит газета слова британского министра водоснабжения Стива Дабла.В последний раз, как отмечает газета, засуха была объявлена в 2018 году, тогда по всей стране был запрещен полив из шланга.Этим летом Великобритания сталкивается с аномальной жарой. Во вторник, 9 августа, британская метеослужба объявила оранжевый уровень опасности в большей части Англии и некоторых регионах на востоке Уэльса в связи с новой волной жары. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, поднимутся до 30-35 градусов, однако температуры будут не такими высокими, как в июле, когда был установлен новый температурный рекорд в 40,3 градуса.

https://ria.ru/20220811/voda-1808946833.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/zasukha-1808842856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, англия, великобритания, уэльс