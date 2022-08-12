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Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/zaporozhe-1809048197.html
Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ
Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ
Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, имеются случаи боестолкновений между ними и заградотрядами... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T06:33
2022-08-12T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
херсонская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, имеются случаи боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Регион на данный момент освобожден более чем на 70 процентов. При этом областной центр — город Запорожье — находится под контролем украинских войск.По его словам, уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны."Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского", — сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, запорожская область, запорожье, херсонская область , владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Херсонская область , Владимир Рогов
06:33 12.08.2022 (обновлено: 12:03 12.08.2022)
 
Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ

Власти Запорожья: жители подконтрольной Киеву части региона избегают службы в ВСУ

Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области
Российский триколор установили на телевышке в городе Днепрорудное в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, имеются случаи боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Регион на данный момент освобожден более чем на 70 процентов. При этом областной центр — город Запорожье — находится под контролем украинских войск.

"Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону", — сказал Рогов.

По его словам, уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.
"Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского", — сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеХерсонская областьВладимир Рогов
 
 
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