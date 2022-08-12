https://ria.ru/20220812/zaporozhe-1809048197.html

Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ

Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022

Власти Запорожья заявили о боях местных жителей с заградотрядами ВСУ

Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, имеются случаи боестолкновений между ними и заградотрядами... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T06:33

2022-08-12T06:33

2022-08-12T12:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части Запорожья отказываются служить в рядах территориальной обороны, имеются случаи боестолкновений между ними и заградотрядами националистов, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Регион на данный момент освобожден более чем на 70 процентов. При этом областной центр — город Запорожье — находится под контролем украинских войск.По его словам, уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны."Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского", — сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220811/referendum-1808798830.html

запорожская область

запорожье

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