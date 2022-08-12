https://ria.ru/20220812/zakhoroneniya-1809298873.html
Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки более ста человек
Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки более ста человек - РИА Новости, 12.08.2022
Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки более ста человек
В освобожденном городе Рубежное представители Луганской Народной Республики извлекли останки 109 человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:06
2022-08-12T22:06
2022-08-12T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
рубежное
луганская народная республика
северодонецк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785719163_0:208:3071:1936_1920x0_80_0_0_2a41750541a68ab7daafad0963362be7.jpg
ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. В освобожденном городе Рубежное представители Луганской Народной Республики извлекли останки 109 человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, сообщила журналистам советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока.Анна Сорока уточнила, что, по предварительной информации, всего в стихийных захоронениях в Рубежном погребены около 500 человек."В целом по городам Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная (ЛНР. — Прим. ред.), по предварительным данным, полторы тысячи таких стихийных захоронений", — рассказала советник главы ЛНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220608/plennyy-1793953843.html
рубежное
луганская народная республика
северодонецк
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785719163_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_075e259f057ec98a22e2a86a0ee3a008.jpg
Могилы вместо клумб: в Лисичанске погибших хоронят прямо во дворах
Могилы вместо клумб: в Лисичанске погибших хоронят прямо во дворах
2022-08-12T22:06
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анна сорока, рубежное, луганская народная республика, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Сорока, Рубежное, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
22:06 12.08.2022 (обновлено: 23:58 12.08.2022)
Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки более ста человек
Советник главы ЛНР Сорока: из стихийных могил в Рубежном извлекли останки 109 погибших