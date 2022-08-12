https://ria.ru/20220812/zakhoroneniya-1809298873.html

Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки более ста человек

Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки более ста человек - РИА Новости, 12.08.2022

Из стихийных захоронений в Рубежном извлекли останки более ста человек

В освобожденном городе Рубежное представители Луганской Народной Республики извлекли останки 109 человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T22:06

2022-08-12T22:06

2022-08-12T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

анна сорока

рубежное

луганская народная республика

северодонецк

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. В освобожденном городе Рубежное представители Луганской Народной Республики извлекли останки 109 человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, сообщила журналистам советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока.Анна Сорока уточнила, что, по предварительной информации, всего в стихийных захоронениях в Рубежном погребены около 500 человек."В целом по городам Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная (ЛНР. — Прим. ред.), по предварительным данным, полторы тысячи таких стихийных захоронений", — рассказала советник главы ЛНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220608/plennyy-1793953843.html

рубежное

луганская народная республика

северодонецк

украина

донбасс

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Могилы вместо клумб: в Лисичанске погибших хоронят прямо во дворах Могилы вместо клумб: в Лисичанске погибших хоронят прямо во дворах 2022-08-12T22:06 true PT1M02S

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Наталья Макарова

в мире, анна сорока, рубежное, луганская народная республика, северодонецк, украина, вооруженные силы украины, донбасс