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В Эстонии задержали съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 12.08.2022
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В Эстонии задержали съемочную группу "Известий"
В Эстонии задержали съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 12.08.2022
В Эстонии задержали съемочную группу "Известий"
Корреспондента и оператора "Известий" задержали в Эстонии, сообщило издание. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:42
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эстония
в мире
известия (газета)
происшествия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Корреспондента и оператора "Известий" задержали в Эстонии, сообщило издание.Отмечается, что корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, когда к ним подошли полицейские и показали Солдатовой фото, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции.Уточняется, что сейчас журналисты ждут представителя миграционной службы. В чем их обвиняют — неизвестно.В последнее время в Европе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
https://ria.ru/20220807/aslamova-1807860838.html
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эстония, в мире, известия (газета), происшествия, таллин, нарва
Эстония, В мире, Известия (газета), Происшествия, Таллин, Нарва
21:42 12.08.2022 (обновлено: 22:04 12.08.2022)
 
В Эстонии задержали съемочную группу "Известий"

В Эстонии задержали корреспондента и оператора "Известий"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Корреспондента и оператора "Известий" задержали в Эстонии, сообщило издание.

"Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника", — говорится в заявлении в телеграм-канале СМИ.

Отмечается, что корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, когда к ним подошли полицейские и показали Солдатовой фото, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции.
Уточняется, что сейчас журналисты ждут представителя миграционной службы. В чем их обвиняют — неизвестно.
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МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.
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