https://ria.ru/20220812/zaderzhanie-1809295471.html

В Эстонии задержали съемочную группу "Известий"

В Эстонии задержали съемочную группу "Известий" - РИА Новости, 12.08.2022

В Эстонии задержали съемочную группу "Известий"

Корреспондента и оператора "Известий" задержали в Эстонии, сообщило издание. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:42

2022-08-12T21:42

2022-08-12T22:04

эстония

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Корреспондента и оператора "Известий" задержали в Эстонии, сообщило издание.Отмечается, что корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, когда к ним подошли полицейские и показали Солдатовой фото, на котором она снимает танк. По данным издания, съемочную группу отвезли в отдел полиции.Уточняется, что сейчас журналисты ждут представителя миграционной службы. В чем их обвиняют — неизвестно.В последнее время в Европе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом на днях Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике со стороны ООН и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.

https://ria.ru/20220807/aslamova-1807860838.html

https://ria.ru/20220729/zhurnalisty-1805905205.html

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эстония, в мире, известия (газета), происшествия, таллин, нарва