https://ria.ru/20220812/yugra-1809096499.html

Лесные пожары в Югре спровоцировала аномальная жара

Лесные пожары в Югре спровоцировала аномальная жара - РИА Новости, 12.08.2022

Лесные пожары в Югре спровоцировала аномальная жара

Аномально сухая погода с высокими температурами воздуха стали причиной сложной обстановки с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:52

2022-08-12T11:52

2022-08-12T11:52

происшествия

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березовский

октябрьский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Аномально сухая погода с высокими температурами воздуха стали причиной сложной обстановки с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила журналистам в пятницу начальник регионального гидрометцентра Ольга Волковская."С первой декады июля и на протяжении всего месяца в Югре установилась сухая погода с высокими температурами воздуха, такая ситуация не характерна для округа с его резко континентальным климатом. На протяжении последних десяти лет с 2012 года такое состояние атмосферы не наблюдалось", - сказала Волковская на заседании штаба по лесным пожарам.По ее словам, периодические усиления ветра также способствовали быстрому распространению огня, бывали случаи, когда от одной искры начиналось значительное возгорание.Аномальная жара в округе спадет, с 11 августа под влиянием северного циклона прогнозируются долгожданные дожди, считает синоптик.Уже несколько недель, по данным "Авиалесоохраны", Югра остается самым "горячим" регионом России с точки зрения лесных пожаров. Власти округа ввели с 29 июля особый противопожарный режим, а со 2 августа в регионе действует режим ЧС.По данным оперштаба, сегодня в Югре действует 54 лесных пожара на площади 139,3 тысячи гектаров, из них локализовано 33 пожара на площади 99,1 тысячи гектаров. Самая сложная пожарная обстановка сохраняется на западной части округа, в Березовском, Октябрьском, Советском районах и городе Нягани.

https://ria.ru/20220810/pozhary-1808502748.html

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октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, березовский, октябрьский