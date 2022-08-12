https://ria.ru/20220812/yugra-1809096499.html
Лесные пожары в Югре спровоцировала аномальная жара
Лесные пожары в Югре спровоцировала аномальная жара - РИА Новости, 12.08.2022
Лесные пожары в Югре спровоцировала аномальная жара
Аномально сухая погода с высокими температурами воздуха стали причиной сложной обстановки с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:52
2022-08-12T11:52
2022-08-12T11:52
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Аномально сухая погода с высокими температурами воздуха стали причиной сложной обстановки с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила журналистам в пятницу начальник регионального гидрометцентра Ольга Волковская."С первой декады июля и на протяжении всего месяца в Югре установилась сухая погода с высокими температурами воздуха, такая ситуация не характерна для округа с его резко континентальным климатом. На протяжении последних десяти лет с 2012 года такое состояние атмосферы не наблюдалось", - сказала Волковская на заседании штаба по лесным пожарам.По ее словам, периодические усиления ветра также способствовали быстрому распространению огня, бывали случаи, когда от одной искры начиналось значительное возгорание.Аномальная жара в округе спадет, с 11 августа под влиянием северного циклона прогнозируются долгожданные дожди, считает синоптик.Уже несколько недель, по данным "Авиалесоохраны", Югра остается самым "горячим" регионом России с точки зрения лесных пожаров. Власти округа ввели с 29 июля особый противопожарный режим, а со 2 августа в регионе действует режим ЧС.По данным оперштаба, сегодня в Югре действует 54 лесных пожара на площади 139,3 тысячи гектаров, из них локализовано 33 пожара на площади 99,1 тысячи гектаров. Самая сложная пожарная обстановка сохраняется на западной части округа, в Березовском, Октябрьском, Советском районах и городе Нягани.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, березовский, октябрьский
Происшествия, Россия, Березовский, Октябрьский
Лесные пожары в Югре спровоцировала аномальная жара
Лесные пожары в Югре спровоцировала аномальная жара, которой не было десять лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Аномально сухая погода с высокими температурами воздуха стали причиной сложной обстановки с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила журналистам в пятницу начальник регионального гидрометцентра Ольга Волковская.
"С первой декады июля и на протяжении всего месяца в Югре установилась сухая погода с высокими температурами воздуха, такая ситуация не характерна для округа с его резко континентальным климатом. На протяжении последних десяти лет с 2012 года такое состояние атмосферы не наблюдалось", - сказала Волковская на заседании штаба по лесным пожарам.
По ее словам, периодические усиления ветра также способствовали быстрому распространению огня, бывали случаи, когда от одной искры начиналось значительное возгорание.
Аномальная жара в округе спадет, с 11 августа под влиянием северного циклона прогнозируются долгожданные дожди, считает синоптик.
Уже несколько недель, по данным "Авиалесоохраны", Югра остается самым "горячим" регионом России
с точки зрения лесных пожаров. Власти округа ввели с 29 июля особый противопожарный режим, а со 2 августа в регионе действует режим ЧС.
По данным оперштаба, сегодня в Югре действует 54 лесных пожара на площади 139,3 тысячи гектаров, из них локализовано 33 пожара на площади 99,1 тысячи гектаров. Самая сложная пожарная обстановка сохраняется на западной части округа, в Березовском
, Октябрьском
, Советском районах
и городе Нягани
.