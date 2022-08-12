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Токио замалчивает, что Хиросиму бомбили именно США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.08.2022
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Токио замалчивает, что Хиросиму бомбили именно США, заявили в Совфеде
Токио замалчивает, что Хиросиму бомбили именно США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 12.08.2022
Токио замалчивает, что Хиросиму бомбили именно США, заявили в Совфеде
Токио политизирует трагедию Хиросимы и Нагасаки и упорно проводит линию на замалчивание того факта, что их бомбили именно США, заявил зампред комитета Совета... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:06
2022-08-12T14:06
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
япония
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Токио политизирует трагедию Хиросимы и Нагасаки и упорно проводит линию на замалчивание того факта, что их бомбили именно США, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин."Вызывает недоумение политизация данной темы официальным Токио, стремление японской стороны исказить истинный ход истории. К нашему удивлению, правительство Японии упорно проводит линию на замалчивание фактов бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США", - сказал он на круглом столе в Совфеде.По словам Мухаметшина, Япония в документах по ядерному разоружению стремится всячески избегать упоминания ответственности США за удары по Хиросиме и Нагасаки. При этом в школьных учебниках по искажаются предпосылки вступления СССР в войну и материал в них подаётся таким образом, что в результате все больше японцев, в основном молодежь, считают, что атомные бомбы сбросил Советский Союз.С началом специальной военной операции, подчеркнул сенатор, антироссийская компания в Японии, в том чисток в историческом разрезе, достигла своей кульминации.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз администрации Хиросимы и Нагасаки приняли решение не приглашать представителей России и Белоруссии в свете ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220812/yaponiya-1809138654.html
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хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Япония, Вторая мировая война (1939-1945)
14:06 12.08.2022
 
Токио замалчивает, что Хиросиму бомбили именно США, заявили в Совфеде

Сенатор Мухаметшин: Токио пытается замалчивать, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США

© Фото : Nagasaki Atomic Bomb MuseumОблако от атомного взрыва над городом Нагасаки
Облако от атомного взрыва над городом Нагасаки - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Nagasaki Atomic Bomb Museum
Облако от атомного взрыва над городом Нагасаки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Токио политизирует трагедию Хиросимы и Нагасаки и упорно проводит линию на замалчивание того факта, что их бомбили именно США, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.
"Вызывает недоумение политизация данной темы официальным Токио, стремление японской стороны исказить истинный ход истории. К нашему удивлению, правительство Японии упорно проводит линию на замалчивание фактов бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США", - сказал он на круглом столе в Совфеде.
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По словам Мухаметшина, Япония в документах по ядерному разоружению стремится всячески избегать упоминания ответственности США за удары по Хиросиме и Нагасаки. При этом в школьных учебниках по искажаются предпосылки вступления СССР в войну и материал в них подаётся таким образом, что в результате все больше японцев, в основном молодежь, считают, что атомные бомбы сбросил Советский Союз.
С началом специальной военной операции, подчеркнул сенатор, антироссийская компания в Японии, в том чисток в историческом разрезе, достигла своей кульминации.
"Местные власти Хиросимы и Нагасаки явно под давлением центральных пытаются увязывать тематику ядерных бомбардировок со специальной военной операцией на Украине", - заявил он.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз администрации Хиросимы и Нагасаки приняли решение не приглашать представителей России и Белоруссии в свете ситуации на Украине.
Мемориал жертвам американской атомной бомбардировки в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)ЯпонияВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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