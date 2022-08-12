Токио замалчивает, что Хиросиму бомбили именно США, заявили в Совфеде
Сенатор Мухаметшин: Токио пытается замалчивать, что Хиросиму и Нагасаки бомбили США
© Фото : Nagasaki Atomic Bomb MuseumОблако от атомного взрыва над городом Нагасаки
© Фото : Nagasaki Atomic Bomb Museum
Облако от атомного взрыва над городом Нагасаки. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Токио политизирует трагедию Хиросимы и Нагасаки и упорно проводит линию на замалчивание того факта, что их бомбили именно США, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.
По словам Мухаметшина, Япония в документах по ядерному разоружению стремится всячески избегать упоминания ответственности США за удары по Хиросиме и Нагасаки. При этом в школьных учебниках по искажаются предпосылки вступления СССР в войну и материал в них подаётся таким образом, что в результате все больше японцев, в основном молодежь, считают, что атомные бомбы сбросил Советский Союз.
С началом специальной военной операции, подчеркнул сенатор, антироссийская компания в Японии, в том чисток в историческом разрезе, достигла своей кульминации.
"Местные власти Хиросимы и Нагасаки явно под давлением центральных пытаются увязывать тематику ядерных бомбардировок со специальной военной операцией на Украине", - заявил он.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
На ежегодные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются лидеры ядерных держав и послы всех стран. Однако в этот раз администрации Хиросимы и Нагасаки приняли решение не приглашать представителей России и Белоруссии в свете ситуации на Украине.