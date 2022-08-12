https://ria.ru/20220812/yakutiya-1809177639.html

Якутия покажет богатые традиции и новые проекты на "Улице Дальнего Востока"

Якутия покажет богатые традиции и новые проекты на "Улице Дальнего Востока" - РИА Новости, 12.08.2022

Якутия покажет богатые традиции и новые проекты на "Улице Дальнего Востока"

Республика Саха (Якутия) станет участником выставки "Улица Дальнего Востока", которая стартует в столице Приморья 5 сентября. Крупнейший регион России... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:16

2022-08-12T15:16

2022-08-12T15:16

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 авг - Фонд "Росконгресс". Республика Саха (Якутия) станет участником выставки "Улица Дальнего Востока", которая стартует в столице Приморья 5 сентября. Крупнейший регион России продемонстрирует приоритетные проекты развития, туристические продукты, местные товары и особенности национального колорита.Якутская экспозиция объединит основной и торговый павильоны, а также сцену. В оформлении выставочного пространства будут использованы традиционные национальные элементы, напоминающие Ленские столбы, а интерьерные решения станут отражением климатических особенностей региона.На объемном макете рельефной карты Республика Саха презентует крупные промышленные и инвестиционные проекты. Будут представлены проекты оптимизации логистической инфраструктуры, помогающие обеспечивать жителей региона здоровыми и сбалансированными продуктами. Здесь покажут также инициативы компаний-партнеров.В 2022 году регион отмечает 100-летие образования Якутской Автономной Социалистической Советской Республики – важную дату, имеющую большое политическое, общественное и историческое значение. В зоне 100-летия образования Якутской АССР представят ключевые проекты, приуроченные к юбилейной дате.Посетители павильона смогут ознакомиться с туристическим потенциалом Республики в зоне Visit Yakutia. Сегодня в регионе реализуется более 300 уникальных туристских продуктов, маршруты постоянно трансформируются, отвечая новым трендам и запросам туристов.Для гостей и участников будет открыта выставка-ярмарка продукции якутских товаропроизводителей. Все желающие смогут приобрести себе кусочек Якутии, насладиться самобытной культурой региона. В дневное время зрителей ждут мастер-классы от якутских мастеров и яркая концертная программа. Вечерами здесь будут показывать якутское кино – феномен отечественной киноиндустрии."2022 год особенный для нас: мы отмечаем 100-летие образования Якутской АССР. Вековая история Республики – это удивительный подвиг поколений якутян, преобразивших бескрайние суровые земли. Сегодня мы ставим перед собой цели для движения вперед в предстоящем столетии. Якутия уже сейчас является одним из стратегически важных регионов России, экономическим, научным и образовательным центром Арктики и Дальнего Востока. Республика входит в десятку лидеров страны по темпам экономического роста. Цель, к которой мы движемся, – это развитие Якутии как центра притяжения талантов и знаний, центра новых технологий и новых производств, места для самореализации каждого человека. До встречи в павильоне Якутии, дорогие друзья!" – отметил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев."Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) для гостей и участников VII Восточного экономического форума с 5 по 8 сентября. После окончания Форума ее работа продлится до 11 сентября. Вход для жителей и гостей Владивостока и других городов свободный.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы