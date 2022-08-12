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В Челябинской области рассказали о выплатах на второго ребенка
В Челябинской области рассказали о выплатах на второго ребенка - РИА Новости, 12.08.2022
В Челябинской области рассказали о выплатах на второго ребенка
Власти Челябинской области расширят категорию получателей региональной выплаты при рождении второго ребенка, так, в настоящее время подобную выплату оформили... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:07
2022-08-12T10:07
2022-08-12T10:07
челябинская область
общество
алексей текслер
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Власти Челябинской области расширят категорию получателей региональной выплаты при рождении второго ребенка, так, в настоящее время подобную выплату оформили уже более 1 тысячи семей, сообщила пресс-служба правительства региона."В Челябинской области расширят категорию получателей региональной выплаты при рождении второго ребенка. Соответствующий законопроект, разработанный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера, внесен в Законодательное собрание области", - говорится в сообщении министерства социальных отношений региона.По данным пресс-службы, согласно законопроекту, планируется изменить критерий нуждаемости семьи с величины прожиточного минимума в среднем на душу населения на двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года – 28506 рублей).Новая региональная мера соцподдержки назначается на вторых детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года, уточняется в сообщении. В настоящее время ее размер 6,8 тысячи рублей, что составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, выплата предоставляется до достижения ребенком возраста одного года, поясняется в сообщении."Когда рождается второй ребенок, меняется ситуация, необходимо оказывать дополнительную помощь, поэтому мы приняли соответствующее решение для поддержки южноуральских семей", – цитирует пресс-служба слова главы региона Текслера.Как отмечает министр социальных отношений региона Ирина Буторина, благодаря законопроекту выплату смогут получить больше южноуральских семей. "Если раньше пособие могли оформить только малообеспеченные семьи, то сейчас по решению главы региона Алексея Текслера мы планируем увеличить критерий нуждаемости до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Мы видим востребованность такой меры социальной поддержки", – цитирует пресс-служба слова Буториной.В настоящее время выплату при рождении второго ребенка оформили более 1 тысячи южноуральских семей. В их числе Игорь и Светлана Роллер, у которых в апреле родился второй ребенок – дочь София, и именно их семья стала тысячной, получившей пособие. "Мы планируем отдать дочь на художественную гимнастику или танцы. Но пока что нам надо подрасти, 8 августа только четыре месяца исполнилось", - цитирует пресс-служба слова Светланы Роллер.
https://ria.ru/20220805/bezrabotitsa-1807488685.html
https://realty.ria.ru/20201126/khmao-1586411122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алексей текслер, челябинская область
Челябинская область, Общество, Алексей Текслер, Челябинская область
В Челябинской области рассказали о выплатах на второго ребенка
В Челябинской области вырастет число семей, получающих выплаты на второго ребенка
ЧЕЛЯБИНСК, 12 авг – РИА Новости. Власти Челябинской области расширят категорию получателей региональной выплаты при рождении второго ребенка, так, в настоящее время подобную выплату оформили уже более 1 тысячи семей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Челябинской области
расширят категорию получателей региональной выплаты при рождении второго ребенка. Соответствующий законопроект, разработанный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера
, внесен в Законодательное собрание области", - говорится в сообщении министерства социальных отношений региона.
По данным пресс-службы, согласно законопроекту, планируется изменить критерий нуждаемости семьи с величины прожиточного минимума в среднем на душу населения на двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 1 июня 2022 года – 28506 рублей).
Новая региональная мера соцподдержки назначается на вторых детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года, уточняется в сообщении. В настоящее время ее размер 6,8 тысячи рублей, что составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, выплата предоставляется до достижения ребенком возраста одного года, поясняется в сообщении.
"Когда рождается второй ребенок, меняется ситуация, необходимо оказывать дополнительную помощь, поэтому мы приняли соответствующее решение для поддержки южноуральских семей", – цитирует пресс-служба слова главы региона Текслера.
Как отмечает министр социальных отношений региона Ирина Буторина, благодаря законопроекту выплату смогут получить больше южноуральских семей. "Если раньше пособие могли оформить только малообеспеченные семьи, то сейчас по решению главы региона Алексея Текслера мы планируем увеличить критерий нуждаемости до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Мы видим востребованность такой меры социальной поддержки", – цитирует пресс-служба слова Буториной.
В настоящее время выплату при рождении второго ребенка оформили более 1 тысячи южноуральских семей. В их числе Игорь и Светлана Роллер, у которых в апреле родился второй ребенок – дочь София, и именно их семья стала тысячной, получившей пособие. "Мы планируем отдать дочь на художественную гимнастику или танцы. Но пока что нам надо подрасти, 8 августа только четыре месяца исполнилось", - цитирует пресс-служба слова Светланы Роллер.