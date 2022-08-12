Рейтинг@Mail.ru
Басурин заявил, что ВСУ наносят удары по объектам жизнеобеспечения - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/vsu-1809110097.html
Басурин заявил, что ВСУ наносят удары по объектам жизнеобеспечения
Басурин заявил, что ВСУ наносят удары по объектам жизнеобеспечения - РИА Новости, 12.08.2022
Басурин заявил, что ВСУ наносят удары по объектам жизнеобеспечения
Заместитель командующего Народной милиции (НМ) ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинская сторона наносит удары не только по шахтам, но и по объектам... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:24
2022-08-12T12:24
в мире
жкх
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807591742_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_85177be0d85e818043701425e935e4f0.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заместитель командующего Народной милиции (НМ) ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинская сторона наносит удары не только по шахтам, но и по объектам жизнеобеспечения."В результате обстрелов идет повреждение электросетей, а без электричества шахты не могут работать", - рассказал он в эфире Первого канала, добавив, что "если люди находятся под землей, они там и остаются".Басурин указал, что в этой связи "предпринимаются различные шаги, или они (люди в шахтах) сами выходят, есть такая возможность... или ремонтируют электросеть, подстанцию, по возможности дают напряжение, и людей потом поднимают"."Вчера попали по распределяющей подстанции, и четыре района не в полном объеме, частично, четыре района оказались без света, до сих пор идут ремонтные работы", - добавил замкомандующего НМ ДНР."Кроме того, что шахтные объекты, они бьют по объектам жизнеобеспечения", - заметил он.Отвечая на вопрос о том, связаны ли проблемы с дозвоном в Донецк с ударом по подстанции накануне, Басурин уточнил, что "да, в том числе, если нет электричества, оборудование работать не может, никто не может дозвониться".
https://ria.ru/20220812/kadyrov-1809104091.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807590236_0:0:2901:2176_1920x0_80_0_0_374b2f69388a28d87d60f512623935af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр)
В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
12:24 12.08.2022
 
Басурин заявил, что ВСУ наносят удары по объектам жизнеобеспечения

Басурин: украинские военные бьют не только по шахтам, но и по объектам жизнеобеспечения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заместитель командующего Народной милиции (НМ) ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинская сторона наносит удары не только по шахтам, но и по объектам жизнеобеспечения.
"В результате обстрелов идет повреждение электросетей, а без электричества шахты не могут работать", - рассказал он в эфире Первого канала, добавив, что "если люди находятся под землей, они там и остаются".
Кадыров о контроле ситуации в поселке Пески ДНР
Вчера, 12:10
Российские войска контролируют ситуацию в Песках, заявил Кадыров
Басурин указал, что в этой связи "предпринимаются различные шаги, или они (люди в шахтах) сами выходят, есть такая возможность... или ремонтируют электросеть, подстанцию, по возможности дают напряжение, и людей потом поднимают".
"Вчера попали по распределяющей подстанции, и четыре района не в полном объеме, частично, четыре района оказались без света, до сих пор идут ремонтные работы", - добавил замкомандующего НМ ДНР.
"Кроме того, что шахтные объекты, они бьют по объектам жизнеобеспечения", - заметил он.
Отвечая на вопрос о том, связаны ли проблемы с дозвоном в Донецк с ударом по подстанции накануне, Басурин уточнил, что "да, в том числе, если нет электричества, оборудование работать не может, никто не может дозвониться".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреЖКХДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала