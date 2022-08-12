https://ria.ru/20220812/vsu-1809110097.html

Басурин заявил, что ВСУ наносят удары по объектам жизнеобеспечения

Басурин заявил, что ВСУ наносят удары по объектам жизнеобеспечения - РИА Новости, 12.08.2022

Басурин заявил, что ВСУ наносят удары по объектам жизнеобеспечения

Заместитель командующего Народной милиции (НМ) ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинская сторона наносит удары не только по шахтам, но и по объектам... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:24

2022-08-12T12:24

2022-08-12T12:24

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Заместитель командующего Народной милиции (НМ) ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что украинская сторона наносит удары не только по шахтам, но и по объектам жизнеобеспечения."В результате обстрелов идет повреждение электросетей, а без электричества шахты не могут работать", - рассказал он в эфире Первого канала, добавив, что "если люди находятся под землей, они там и остаются".Басурин указал, что в этой связи "предпринимаются различные шаги, или они (люди в шахтах) сами выходят, есть такая возможность... или ремонтируют электросеть, подстанцию, по возможности дают напряжение, и людей потом поднимают"."Вчера попали по распределяющей подстанции, и четыре района не в полном объеме, частично, четыре района оказались без света, до сих пор идут ремонтные работы", - добавил замкомандующего НМ ДНР."Кроме того, что шахтные объекты, они бьют по объектам жизнеобеспечения", - заметил он.Отвечая на вопрос о том, связаны ли проблемы с дозвоном в Донецк с ударом по подстанции накануне, Басурин уточнил, что "да, в том числе, если нет электричества, оборудование работать не может, никто не может дозвониться".

https://ria.ru/20220812/kadyrov-1809104091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр)