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Небензя заявил о развязанной против России войне лжи
Небензя заявил о развязанной против России войне лжи - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя заявил о развязанной против России войне лжи
Запад развязал против России войну лжи на тему Украины, а любая вина Киева отметается, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:16
2022-08-12T01:16
2022-08-12T01:16
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ООН, 12 авг – РИА Новости. Запад развязал против России войну лжи на тему Украины, а любая вина Киева отметается, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Это сюрреальная и ущербная логика, но нам к этому не привыкать. Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи", - подчеркнул он.По его словам, западные страны уже давно выбрали беспроигрышную, по их мнению, тактику при обсуждении различных сюжетов вокруг Украины и скоординированно перекладывают на Россию ответственность за все, что происходит в зоне боевых действий."Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори", - заявил он."Так было с провокациями в Буче, Ирпене, Краматорске", - добавил Небензя.
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в мире, россия, украина, василий небензя, оон
В мире, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН
Небензя заявил о развязанной против России войне лжи
Постпред Небензя: против России развязана война лжи, любая вина Киева отметается
ООН, 12 авг – РИА Новости. Запад развязал против России войну лжи на тему Украины, а любая вина Киева отметается, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Сегодня вновь никто их наших западных коллег не решился назвать вещи своими именами. А именно – что вооруженные силы безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там. То есть обстрелы вооруженными силами Украины атомной электростанции – это что? Ответ на риски, созданные Россией", - спросил Небензя.
"Это сюрреальная и ущербная логика, но нам к этому не привыкать. Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи", - подчеркнул он.
По его словам, западные страны уже давно выбрали беспроигрышную, по их мнению, тактику при обсуждении различных сюжетов вокруг Украины
и скоординированно перекладывают на Россию
ответственность за все, что происходит в зоне боевых действий.
"Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори", - заявил он.
"Так было с провокациями в Буче, Ирпене, Краматорске", - добавил Небензя.