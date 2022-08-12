https://ria.ru/20220812/voyna-1809040973.html

Небензя заявил о развязанной против России войне лжи

Небензя заявил о развязанной против России войне лжи - РИА Новости, 12.08.2022

Небензя заявил о развязанной против России войне лжи

Запад развязал против России войну лжи на тему Украины, а любая вина Киева отметается, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T01:16

2022-08-12T01:16

2022-08-12T01:16

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василий небензя

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ООН, 12 авг – РИА Новости. Запад развязал против России войну лжи на тему Украины, а любая вина Киева отметается, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Это сюрреальная и ущербная логика, но нам к этому не привыкать. Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи", - подчеркнул он.По его словам, западные страны уже давно выбрали беспроигрышную, по их мнению, тактику при обсуждении различных сюжетов вокруг Украины и скоординированно перекладывают на Россию ответственность за все, что происходит в зоне боевых действий."Любая, даже гипотетическая вина Киева ими отметается априори", - заявил он."Так было с провокациями в Буче, Ирпене, Краматорске", - добавил Небензя.

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в мире, россия, украина, василий небензя, оон