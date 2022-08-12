https://ria.ru/20220812/voennye-1809223424.html
Более 60 участников спецоперации получили сертификаты на жилье
Более 60 участников спецоперации получили сертификаты на жилье - РИА Новости, 12.08.2022
Более 60 участников спецоперации получили сертификаты на жилье
Участникам спецоперации в пятницу в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве вручили... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:54
2022-08-12T16:54
2022-08-12T16:55
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
общество
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Участникам спецоперации в пятницу в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве вручили госнаграды и сертификаты на жилье, сообщили журналистам в Минобороны РФ.В мероприятии приняли участие временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Бобров, который передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за мужество и отвагу, а также заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Иван Верменников."Министерство обороны обеспечит вас всем необходимым набором социальных гарантий. Всем нуждающимся подобраны жилые помещения, либо по желанию будут компенсироваться затраты на съемное жилье. Сотрудники органов жилищного обеспечения ожидают вашего прибытия к местам службы. Наша задача заключается не только в предоставлении нуждающимся жилья, но и в обеспечении комфортных и безопасных условий для проживания", - отметил Верменников.Как уточнили в военном ведомстве, более 60 военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны для офицеров и контрактников, которые получили ранения, но решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.Бобров вручил военнослужащим, окончившим курсы, удостоверения о повышении квалификации, жилищное извещение, воинские звания и удостоверения ветеранов боевых действий, а также четыре медали "За отвагу", девять орденов Мужества, две медали Жукова, медаль Суворова и знак отличия орден святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.
https://ria.ru/20220812/nagrada-1809065359.html
https://ria.ru/20220801/nagrady-1806467041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Общество
16:54 12.08.2022 (обновлено: 16:55 12.08.2022)
Более 60 участников спецоперации получили сертификаты на жилье
Генерал Бобров вручил 60 участникам спецоперации на Украине сертификаты на жилье
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Участникам спецоперации в пятницу в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала военного госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве вручили госнаграды и сертификаты на жилье, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В мероприятии приняли участие временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Бобров, который передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу
за мужество и отвагу, а также заместитель руководителя департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ
Иван Верменников.
"Министерство обороны обеспечит вас всем необходимым набором социальных гарантий. Всем нуждающимся подобраны жилые помещения, либо по желанию будут компенсироваться затраты на съемное жилье. Сотрудники органов жилищного обеспечения ожидают вашего прибытия к местам службы. Наша задача заключается не только в предоставлении нуждающимся жилья, но и в обеспечении комфортных и безопасных условий для проживания", - отметил Верменников.
Как уточнили в военном ведомстве, более 60 военнослужащим были сегодня вручены документы на получение жилья. Специалистами органов жилищного обеспечения уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны для офицеров и контрактников, которые получили ранения, но решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу.
Бобров вручил военнослужащим, окончившим курсы, удостоверения о повышении квалификации, жилищное извещение, воинские звания и удостоверения ветеранов боевых действий, а также четыре медали "За отвагу", девять орденов Мужества, две медали Жукова, медаль Суворова и знак отличия орден святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.