https://ria.ru/20220812/voennosluzhaschie-1809279913.html
В ДНР сообщили о двух погибших военнослужащих республики за сутки
В ДНР сообщили о двух погибших военнослужащих республики за сутки - РИА Новости, 12.08.2022
В ДНР сообщили о двух погибших военнослужащих республики за сутки
Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, пять получили ранения в пятницу, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:59
2022-08-12T19:59
2022-08-12T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790478291_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_07a56764a1ad5ddeaf0cbd20e121de8d.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, пять получили ранения в пятницу, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость два защитника Донецкой Народной Республики погибли и пять получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809122635.html
донецкая народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790478291_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e836f9a5ec8b12866e3790d57f606888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Украина
В ДНР сообщили о двух погибших военнослужащих республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о двух погибших военнослужащих республики за сутки