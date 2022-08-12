https://ria.ru/20220812/voennosluzhaschie-1809279913.html

В ДНР сообщили о двух погибших военнослужащих республики за сутки

В ДНР сообщили о двух погибших военнослужащих республики за сутки - РИА Новости, 12.08.2022

В ДНР сообщили о двух погибших военнослужащих республики за сутки

Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, пять получили ранения в пятницу, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:59

2022-08-12T19:59

2022-08-12T19:59

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, пять получили ранения в пятницу, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость два защитника Донецкой Народной Республики погибли и пять получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809122635.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина