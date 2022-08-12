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ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/vks-1809124585.html
ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области
ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области - РИА Новости, 12.08.2022
ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области
ВС РФ уничтожили до 100 националистов, девять единиц военной техники в результате высокоточных ударов по украинской 28-й механизированной бригаде в районе... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:53
2022-08-12T13:08
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
украинский демократический альянс за реформы (удар)
николаевская область
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 100 националистов, девять единиц военной техники в результате высокоточных ударов по украинской 28-й механизированной бригаде в районе Новогригорьевки в Николаевской области, а также более 50% живой силы 3-го батальона 66-й механизированной бригады в ДНР, заявили в пятницу в Минобороны России."Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.Кроме того, сосредоточенным огнем по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки в ДНР потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады Украины в живой силе составили более 50%.Также в районе населенного пункта Зайцево в ДНР поражен опорный пункт 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.
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россия, войска воздушно-космической обороны, украинский демократический альянс за реформы (удар), николаевская область, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Николаевская область, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:53 12.08.2022 (обновлено: 13:08 12.08.2022)
 
ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области

Минобороны: ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Николаевской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 100 националистов, девять единиц военной техники в результате высокоточных ударов по украинской 28-й механизированной бригаде в районе Новогригорьевки в Николаевской области, а также более 50% живой силы 3-го батальона 66-й механизированной бригады в ДНР, заявили в пятницу в Минобороны России.
"Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, сосредоточенным огнем по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки в ДНР потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады Украины в живой силе составили более 50%.
Также в районе населенного пункта Зайцево в ДНР поражен опорный пункт 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска воздушно-космической обороныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Николаевская областьВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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