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ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области
ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области - РИА Новости, 12.08.2022
ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области
ВС РФ уничтожили до 100 националистов, девять единиц военной техники в результате высокоточных ударов по украинской 28-й механизированной бригаде в районе... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:53
2022-08-12T12:53
2022-08-12T13:08
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
украинский демократический альянс за реформы (удар)
николаевская область
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 100 националистов, девять единиц военной техники в результате высокоточных ударов по украинской 28-й механизированной бригаде в районе Новогригорьевки в Николаевской области, а также более 50% живой силы 3-го батальона 66-й механизированной бригады в ДНР, заявили в пятницу в Минобороны России."Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.Кроме того, сосредоточенным огнем по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки в ДНР потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады Украины в живой силе составили более 50%.Также в районе населенного пункта Зайцево в ДНР поражен опорный пункт 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, войска воздушно-космической обороны, украинский демократический альянс за реформы (удар), николаевская область, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Николаевская область, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:53 12.08.2022 (обновлено: 13:08 12.08.2022)
ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области
Минобороны: ВКС России уничтожили до ста украинских боевиков в Николаевской области