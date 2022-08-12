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ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области

ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области - РИА Новости, 12.08.2022

ВКС России уничтожили до ста боевиков в Николаевской области

ВС РФ уничтожили до 100 националистов, девять единиц военной техники в результате высокоточных ударов по украинской 28-й механизированной бригаде в районе... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:53

2022-08-12T12:53

2022-08-12T13:08

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

украинский демократический альянс за реформы (удар)

николаевская область

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 100 националистов, девять единиц военной техники в результате высокоточных ударов по украинской 28-й механизированной бригаде в районе Новогригорьевки в Николаевской области, а также более 50% живой силы 3-го батальона 66-й механизированной бригады в ДНР, заявили в пятницу в Минобороны России."Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.Кроме того, сосредоточенным огнем по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки в ДНР потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады Украины в живой силе составили более 50%.Также в районе населенного пункта Зайцево в ДНР поражен опорный пункт 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, войска воздушно-космической обороны, украинский демократический альянс за реформы (удар), николаевская область, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины