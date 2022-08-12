https://ria.ru/20220812/ukraina-1809246897.html

МО Белоруссии опровергло информацию о планах участвовать в спецоперации

МО Белоруссии опровергло информацию о планах участвовать в спецоперации - РИА Новости, 12.08.2022

МО Белоруссии опровергло информацию о планах участвовать в спецоперации

Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский опроверг заявления белорусской оппозиции о том, что белорусская армия готовится... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:56

2022-08-12T17:56

2022-08-12T18:12

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский опроверг заявления белорусской оппозиции о том, что белорусская армия готовится принять участие в российской спецоперации на территории Украины."Ранее они утверждали, что наши вооруженные силы уже в Украине. Теперь каждый день они говорят, что вот-вот мы будем там. Хочу напомнить еще раз слова главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле". И мы к этому готовы", - заявил Касинский информационному агентству вооруженных сил страны "Ваяр", учредителем которого является минобороны. Комментарий Касинского опубликовал Telegram-канал минобороны.Помощник министра отметил, что в ведомстве следят за заявлениями представителей оппозиции и воспринимают их прогнозы с иронией. "Мы внимательно отслеживаем все эти невероятные версии, которые с умным видом транслируют различные псевдоэксперты: это и нанесенные удары, и действия неких партизан, и взорванные боевые машины комплексов С-400 и радиолокаторы наведения целей. Причем каждый из этих жалких "экспертов" ссылается на достоверные данные каких-то разведок. Я с иронией воспринимаю все это, сразу видно, какие данные – такие и разведки. Это кривляние их друг перед другом за более жирный кусок с барского стола их хозяев", - сказал он. Касинский также возмутился желанием выехавшей из страны оппозиции "развязать кровавую бойню в Беларуси".Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества министерства Валерий Ревенко заявил, что Минск поддержал действия России как своего стратегического союзника на Украине, потому что видел "ряд острых вопросов, которые происходят в Украине и которые влияют… на состояние национальной безопасности" Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил, что белорусские военнослужащие и военная техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у РФ достаточно военных для проведения спецоперации, белорусские военные России там не нужны. В интервью агентству Франс Пресс он пояснял, что участие Белоруссии в специальной военной операции ограничено тем, что страна "блокировала запад и юго-запад Белоруссии, чтобы Россию не ударили в спину (военные стран НАТО – ред.)".

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804084332.html

https://ria.ru/20220803/kiev-1807066434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, вооруженные силы белоруссии, ситуация в днр и лнр