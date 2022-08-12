https://ria.ru/20220812/turizm-1809093772.html

Действие "Пушкинской карты" могут расширить на все виды внутреннего туризма

Действие "Пушкинской карты" могут расширить на все виды внутреннего туризма - РИА Новости, 12.08.2022

Действие "Пушкинской карты" могут расширить на все виды внутреннего туризма

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предлагает распространить действие программы "Пушкинская карта" на все виды внутреннего туризма. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:47

2022-08-12T11:47

2022-08-12T11:47

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предлагает распространить действие программы "Пушкинская карта" на все виды внутреннего туризма."Хочу обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга, других видов туризма с программой "Пушкинская карта", которая активно реализуется в стране, и ею пользуются миллионы школьников и студентов", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.Он пояснил, что это позволит привлекать через механизм "Пушкинской карты" туристов в заповедные места, создавать там музеи и выставки, сделает более доступными все программы в области туризма."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20220812/puteshestvie-1809089687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, горно-алтайск, туризм, новости - туризм