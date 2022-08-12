Действие "Пушкинской карты" могут расширить на все виды внутреннего туризма
Премьер Мишустин предложил расширить действие "Пушкинской карты" на внутренний туризм
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта"
Презентация, посвященная запуску культурной программы "Пушкинская карта". Архивное фото
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предлагает распространить действие программы "Пушкинская карта" на все виды внутреннего туризма.
"Хочу обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга, других видов туризма с программой "Пушкинская карта", которая активно реализуется в стране, и ею пользуются миллионы школьников и студентов", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.
Он пояснил, что это позволит привлекать через механизм "Пушкинской карты" туристов в заповедные места, создавать там музеи и выставки, сделает более доступными все программы в области туризма.
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры РФ.