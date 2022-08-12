https://ria.ru/20220812/turizm-1809091545.html
Понятие туристических троп закрепят на законодательном уровне
Понятие туристических троп закрепят на законодательном уровне - РИА Новости, 12.08.2022
Понятие туристических троп закрепят на законодательном уровне
Ростуризм до 15 сентября должен подготовить нормативную базу для создания в России туристических (экологических) троп, закрепить это понятие на законодательном... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:45
2022-08-12T11:45
2022-08-12T11:46
туризм
горно-алтайск
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Ростуризм до 15 сентября должен подготовить нормативную базу для создания в России туристических (экологических) троп, закрепить это понятие на законодательном уровне, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин."Необходимо комплексно посмотреть на доступность таких маршрутов и по объемам, сколько такие маршруты смогут людей принять. Такое поручение дано. К 15 сентября Ростуризм должен собрать соответствующую информацию со всех ведомств для того, чтобы нормативно ввести понятие туристической тропы", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.Кроме того, подчеркнул премьер, "с развитием цифровых платформ и с возможностями получить информацию через цифровые информационные средства необходимо ввести нормативное регулирование таких услуг"."Я имею в виду, что мы должны совершенно точно человеку сказать, каким образом он может и куда добраться. Это комплексный вопрос: от субсидий чартерных перевозок до возможности добраться до места и посетить ту или иную достопримечательность, в том числе в рамках экотуризма", - сказал Мишустин.Таким образом он ответил на вопрос гендиректора этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" Ирины Слесаревой, которая отметила, что сейчас существуют ограничения, препятствующие созданию туристических троп на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда и землях сельхозназначения. Она поинтересовалась, готовятся ли нормативные акты для закрепления на законодательном уровне понятия "туристическая тропа".
https://ria.ru/20220812/puteshestvie-1809089687.html
https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горно-алтайск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм
Туризм, Горно-Алтайск, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Туризм, Новости - Туризм
11:45 12.08.2022 (обновлено: 11:46 12.08.2022)
Понятие туристических троп закрепят на законодательном уровне
Премьер Мишустин поручил закрепить понятие туристических троп на законодательном уровне
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Ростуризм до 15 сентября должен подготовить нормативную базу для создания в России туристических (экологических) троп, закрепить это понятие на законодательном уровне, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Необходимо комплексно посмотреть на доступность таких маршрутов и по объемам, сколько такие маршруты смогут людей принять. Такое поручение дано. К 15 сентября Ростуризм
должен собрать соответствующую информацию со всех ведомств для того, чтобы нормативно ввести понятие туристической тропы", - сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске
.
Кроме того, подчеркнул премьер, "с развитием цифровых платформ и с возможностями получить информацию через цифровые информационные средства необходимо ввести нормативное регулирование таких услуг".
"Я имею в виду, что мы должны совершенно точно человеку сказать, каким образом он может и куда добраться. Это комплексный вопрос: от субсидий чартерных перевозок до возможности добраться до места и посетить ту или иную достопримечательность, в том числе в рамках экотуризма", - сказал Мишустин.
Таким образом он ответил на вопрос гендиректора этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" Ирины Слесаревой, которая отметила, что сейчас существуют ограничения, препятствующие созданию туристических троп на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда и землях сельхозназначения. Она поинтересовалась, готовятся ли нормативные акты для закрепления на законодательном уровне понятия "туристическая тропа".