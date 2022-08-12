Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма
Премьер Мишустин призвал учитывать запросы людей и бизнеса во внутреннем туризме
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма.
"Хочу подчеркнуть: вырабатывая решения по развитию внутреннего туризма, вы всегда должны учитывать запросы людей, позицию предпринимателей и предложения отраслевых объединений, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого замечательного сектора экономики с таким хорошим мультипликативным эффектом, который позволяет нам создавать рабочие места, радовать наших людей", - обратился глава кабмина в пятницу к участникам совещания по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства, проходящем в Горно-Алтайске.