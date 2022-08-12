https://ria.ru/20220812/turizm-1809090133.html

Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма

Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма - РИА Новости, 12.08.2022

Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:43

2022-08-12T11:43

2022-08-12T11:43

туризм

новости - туризм

горно-алтайск

михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма."Хочу подчеркнуть: вырабатывая решения по развитию внутреннего туризма, вы всегда должны учитывать запросы людей, позицию предпринимателей и предложения отраслевых объединений, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого замечательного сектора экономики с таким хорошим мультипликативным эффектом, который позволяет нам создавать рабочие места, радовать наших людей", - обратился глава кабмина в пятницу к участникам совещания по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства, проходящем в Горно-Алтайске.

https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, горно-алтайск, михаил мишустин