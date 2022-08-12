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Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
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Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма
Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:43
2022-08-12T11:43
туризм
новости - туризм
горно-алтайск
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма."Хочу подчеркнуть: вырабатывая решения по развитию внутреннего туризма, вы всегда должны учитывать запросы людей, позицию предпринимателей и предложения отраслевых объединений, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого замечательного сектора экономики с таким хорошим мультипликативным эффектом, который позволяет нам создавать рабочие места, радовать наших людей", - обратился глава кабмина в пятницу к участникам совещания по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства, проходящем в Горно-Алтайске.
https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html
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новости - туризм, горно-алтайск, михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Горно-Алтайск, Михаил Мишустин
11:43 12.08.2022
 
Мишустин призвал учитывать все запросы при развитии внутреннего туризма

Премьер Мишустин призвал учитывать запросы людей и бизнеса во внутреннем туризме

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время осмотра проектов развития туристических комплексов в Горно-Алтайске
Читать ria.ru в
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма.
"Хочу подчеркнуть: вырабатывая решения по развитию внутреннего туризма, вы всегда должны учитывать запросы людей, позицию предпринимателей и предложения отраслевых объединений, чтобы в полной мере раскрыть потенциал этого замечательного сектора экономики с таким хорошим мультипликативным эффектом, который позволяет нам создавать рабочие места, радовать наших людей", - обратился глава кабмина в пятницу к участникам совещания по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства, проходящем в Горно-Алтайске.
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