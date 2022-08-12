https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html

Мишустин указал на новые возможности для внутреннего туризма

Мишустин указал на новые возможности для внутреннего туризма - РИА Новости, 12.08.2022

Мишустин указал на новые возможности для внутреннего туризма

Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на новые возможности для развития внутреннего туризма с учетом актуальных реалий. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:32

2022-08-12T11:32

2022-08-12T11:32

туризм

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горно-алтайск

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на новые возможности для развития внутреннего туризма с учетом актуальных реалий."В нынешних условиях открываются дополнительные возможности для запуска новых проектов. Для правительства важно, чтобы бизнес был уверен, что его инвестиции в туристический сектор оправдаются", - сказал глава кабмина в пятницу на совещании по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства, проходящем в Горно-Алтайске.По его словам, в связи с этим власти страны "устанавливают долгосрочные правила". В рамках нацпроекта по туризму действует самый широкий набор мер поддержки - как для обеспечения доступности отдыха внутри России, так и для создания выгодных условий для вложений в индустрию гостеприимства, причем как для якорных инвесторов, так и малого и среднего бизнеса, подчеркнул премьер.Он также заметил, что "все предприниматели развивают важные для отрасли направления, потому что в сфере туризма не может быть мелких вопросов". В числе таких вопросов Мишустин назвал создание новых туристических троп, маршрутов речных круизов, запуск масштабных гостиничных проектов и небольших мест размещения. "Все это одинаково важно и востребовано путешественниками, это касается каждого человека, который путешествует", - заключил председатель правительства.

https://ria.ru/20220812/proekty-1809068260.html

https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, горно-алтайск, туризм, новости - туризм, михаил мишустин