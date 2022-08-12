https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html
Мишустин указал на новые возможности для внутреннего туризма
Мишустин указал на новые возможности для внутреннего туризма - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин указал на новые возможности для внутреннего туризма
Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на новые возможности для развития внутреннего туризма с учетом актуальных реалий. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:32
2022-08-12T11:32
2022-08-12T11:32
туризм
россия
горно-алтайск
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на новые возможности для развития внутреннего туризма с учетом актуальных реалий."В нынешних условиях открываются дополнительные возможности для запуска новых проектов. Для правительства важно, чтобы бизнес был уверен, что его инвестиции в туристический сектор оправдаются", - сказал глава кабмина в пятницу на совещании по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства, проходящем в Горно-Алтайске.По его словам, в связи с этим власти страны "устанавливают долгосрочные правила". В рамках нацпроекта по туризму действует самый широкий набор мер поддержки - как для обеспечения доступности отдыха внутри России, так и для создания выгодных условий для вложений в индустрию гостеприимства, причем как для якорных инвесторов, так и малого и среднего бизнеса, подчеркнул премьер.Он также заметил, что "все предприниматели развивают важные для отрасли направления, потому что в сфере туризма не может быть мелких вопросов". В числе таких вопросов Мишустин назвал создание новых туристических троп, маршрутов речных круизов, запуск масштабных гостиничных проектов и небольших мест размещения. "Все это одинаково важно и востребовано путешественниками, это касается каждого человека, который путешествует", - заключил председатель правительства.
https://ria.ru/20220812/proekty-1809068260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, горно-алтайск, туризм, новости - туризм, михаил мишустин
Туризм, Россия, Горно-Алтайск, Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин
Мишустин указал на новые возможности для внутреннего туризма
Премьер Мишустин заявил об открытии новых возможностей для развития внутреннего туризма
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на новые возможности для развития внутреннего туризма с учетом актуальных реалий.
"В нынешних условиях открываются дополнительные возможности для запуска новых проектов. Для правительства важно, чтобы бизнес был уверен, что его инвестиции в туристический сектор оправдаются", - сказал глава кабмина в пятницу на совещании по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства, проходящем в Горно-Алтайске.
По его словам, в связи с этим власти страны "устанавливают долгосрочные правила". В рамках нацпроекта по туризму действует самый широкий набор мер поддержки - как для обеспечения доступности отдыха внутри России, так и для создания выгодных условий для вложений в индустрию гостеприимства, причем как для якорных инвесторов, так и малого и среднего бизнеса, подчеркнул премьер.
Он также заметил, что "все предприниматели развивают важные для отрасли направления, потому что в сфере туризма не может быть мелких вопросов". В числе таких вопросов Мишустин назвал создание новых туристических троп, маршрутов речных круизов, запуск масштабных гостиничных проектов и небольших мест размещения. "Все это одинаково важно и востребовано путешественниками, это касается каждого человека, который путешествует", - заключил председатель правительства.