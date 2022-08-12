https://ria.ru/20220812/turizm-1809068122.html
Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли
Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли
Занятость в российской туристической индустрии почти полностью восстановилась после пандемии коронавируса, в правительстве РФ рассчитывают, что рост показателя... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:31
2022-08-12T10:31
2022-08-12T10:31
туризм
россия
горно-алтайск
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Занятость в российской туристической индустрии почти полностью восстановилась после пандемии коронавируса, в правительстве РФ рассчитывают, что рост показателя продолжится в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.Премьер РФ в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, там проходит совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ."Почти полностью восстановилась занятость в индустрии – до 2,3 миллиона человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится", - сказал Мишустин.Он отметил, что по итогам прошлого года у туристической сферы один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей и развития после последствий распространения коронавируса."Внутренний поток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года. И составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Ну и, конечно, мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается также и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 триллион рублей выше, чем, соответственно, два года назад", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html
https://ria.ru/20220812/mishustin-1809053112.html
россия
горно-алтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, горно-алтайск, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Горно-Алтайск, Туризм, Новости - Туризм
Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли
Премьер Мишустин: занятость в туротрасли почти полностью восстановилась после пандемии
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Занятость в российской туристической индустрии почти полностью восстановилась после пандемии коронавируса, в правительстве РФ рассчитывают, что рост показателя продолжится в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.
Премьер РФ
в пятницу прилетел в Горно-Алтайск
, там проходит совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ.
"Почти полностью восстановилась занятость в индустрии – до 2,3 миллиона человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится", - сказал Мишустин.
Он отметил, что по итогам прошлого года у туристической сферы один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей и развития после последствий распространения коронавируса.
"Внутренний поток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года. И составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Ну и, конечно, мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается также и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 триллион рублей выше, чем, соответственно, два года назад", - подчеркнул Мишустин.