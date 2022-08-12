https://ria.ru/20220812/turizm-1809068122.html

Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли

Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли - РИА Новости, 12.08.2022

Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли

Занятость в российской туристической индустрии почти полностью восстановилась после пандемии коронавируса, в правительстве РФ рассчитывают, что рост показателя... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:31

2022-08-12T10:31

2022-08-12T10:31

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Занятость в российской туристической индустрии почти полностью восстановилась после пандемии коронавируса, в правительстве РФ рассчитывают, что рост показателя продолжится в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.Премьер РФ в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, там проходит совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ."Почти полностью восстановилась занятость в индустрии – до 2,3 миллиона человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится", - сказал Мишустин.Он отметил, что по итогам прошлого года у туристической сферы один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей и развития после последствий распространения коронавируса."Внутренний поток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года. И составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Ну и, конечно, мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается также и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 триллион рублей выше, чем, соответственно, два года назад", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html

https://ria.ru/20220812/mishustin-1809053112.html

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Дарья Буймова

россия, горно-алтайск, туризм, новости - туризм