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Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220812/turizm-1809068122.html
Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли
Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли
Занятость в российской туристической индустрии почти полностью восстановилась после пандемии коронавируса, в правительстве РФ рассчитывают, что рост показателя... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:31
2022-08-12T10:31
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Занятость в российской туристической индустрии почти полностью восстановилась после пандемии коронавируса, в правительстве РФ рассчитывают, что рост показателя продолжится в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.Премьер РФ в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, там проходит совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ."Почти полностью восстановилась занятость в индустрии – до 2,3 миллиона человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится", - сказал Мишустин.Он отметил, что по итогам прошлого года у туристической сферы один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей и развития после последствий распространения коронавируса."Внутренний поток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года. И составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Ну и, конечно, мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается также и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 триллион рублей выше, чем, соответственно, два года назад", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html
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россия, горно-алтайск, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Горно-Алтайск, Туризм, Новости - Туризм
10:31 12.08.2022
 
Мишустин рассказал о восстановлении занятости в туротрасли

Премьер Мишустин: занятость в туротрасли почти полностью восстановилась после пандемии

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Занятость в российской туристической индустрии почти полностью восстановилась после пандемии коронавируса, в правительстве РФ рассчитывают, что рост показателя продолжится в 2022 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске.
Премьер РФ в пятницу прилетел в Горно-Алтайск, там проходит совещание по вопросам развития индустрии туризма и гостеприимства в РФ.
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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"Почти полностью восстановилась занятость в индустрии – до 2,3 миллиона человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится", - сказал Мишустин.
Он отметил, что по итогам прошлого года у туристической сферы один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей и развития после последствий распространения коронавируса.
"Внутренний поток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года. И составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Ну и, конечно, мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается также и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 триллион рублей выше, чем, соответственно, два года назад", - подчеркнул Мишустин.
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