https://ria.ru/20220812/tsentrobank-1809143592.html
ЦБ допустил возможность роста экономики в 2023 году
ЦБ допустил возможность роста экономики в 2023 году - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ допустил возможность роста экономики в 2023 году
Банк России допускает сценарий, при котором рост отечественной экономики возможен уже в следующем году, говорится в материалах регулятора. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:43
2022-08-12T13:43
2022-08-12T13:45
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России допускает сценарий, при котором рост отечественной экономики возможен уже в следующем году, говорится в материалах регулятора."Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии "Ускоренная адаптация" рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения", - оценивает регулятор.В результате в случае реализации такого сценария годовая инфляция вернется на уровень, близкий к целевому (4%), уже к концу года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием, а в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.Кроме того, такой сценарий предусматривает, что несмотря на повышение учётных ставок крупнейшими центральными банками масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать, а внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года.Как отмечает регулятор, события первой половины 2022 года продемонстрировали, что использование иностранного сырья, оборудования, финансовых ресурсов не только позволяет пользоваться выгодами международного разделения труда, но и сопряжено с повышенными рисками нарушения поставок и расчетов.Регулятор констатирует, что независимо от дальнейшего развития событий российские компании и их иностранные партнеры будут учитывать эти риски и перестраивать структуру своих операций, стремясь минимизировать возможные потери.
https://ria.ru/20220812/vvp-1809142451.html
https://ria.ru/20220812/sanktsii-1809142650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:43 12.08.2022 (обновлено: 13:45 12.08.2022)
ЦБ допустил возможность роста экономики в 2023 году
Центробанк допустил сценарий, при котором рост экономики возможен в 2023 году
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России допускает сценарий, при котором рост отечественной экономики возможен уже в следующем году, говорится в материалах регулятора.
"Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии "Ускоренная адаптация" рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения", - оценивает регулятор.
В результате в случае реализации такого сценария годовая инфляция вернется на уровень, близкий к целевому (4%), уже к концу года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием, а в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.
Кроме того, такой сценарий предусматривает, что несмотря на повышение учётных ставок крупнейшими центральными банками масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать, а внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года.
"Ограничительные меры недружественных государств и действия российских властей по поддержке национальной экономики оказали существенное влияние на состояние внешнеэкономической и внутрироссийской деловой среды, сравнительную привлекательность различных товаров и финансовых услуг. Можно ожидать сохранения по меньшей мере части этих изменений в долгосрочной перспективе даже в случае снижения геополитической напряженности", - сказано в документе.
Как отмечает регулятор, события первой половины 2022 года продемонстрировали, что использование иностранного сырья, оборудования, финансовых ресурсов не только позволяет пользоваться выгодами международного разделения труда, но и сопряжено с повышенными рисками нарушения поставок и расчетов.
Регулятор констатирует, что независимо от дальнейшего развития событий российские компании и их иностранные партнеры будут учитывать эти риски и перестраивать структуру своих операций, стремясь минимизировать возможные потери.