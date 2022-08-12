https://ria.ru/20220812/tsentrobank-1809143592.html

ЦБ допустил возможность роста экономики в 2023 году

ЦБ допустил возможность роста экономики в 2023 году - РИА Новости, 12.08.2022

ЦБ допустил возможность роста экономики в 2023 году

Банк России допускает сценарий, при котором рост отечественной экономики возможен уже в следующем году, говорится в материалах регулятора. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:43

2022-08-12T13:43

2022-08-12T13:45

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России допускает сценарий, при котором рост отечественной экономики возможен уже в следующем году, говорится в материалах регулятора."Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии "Ускоренная адаптация" рост российской экономики возможен уже в 2023 году. Быстрое насыщение рынков как новыми товарами, так и привычными через механизм параллельного импорта приведет к более быстрому исчерпанию ограничений на стороне предложения", - оценивает регулятор.В результате в случае реализации такого сценария годовая инфляция вернется на уровень, близкий к целевому (4%), уже к концу года при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием, а в 2024–2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5–6% годовых.Кроме того, такой сценарий предусматривает, что несмотря на повышение учётных ставок крупнейшими центральными банками масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать, а внешнеполитический фон не изменится относительно состояния на середину текущего года.Как отмечает регулятор, события первой половины 2022 года продемонстрировали, что использование иностранного сырья, оборудования, финансовых ресурсов не только позволяет пользоваться выгодами международного разделения труда, но и сопряжено с повышенными рисками нарушения поставок и расчетов.Регулятор констатирует, что независимо от дальнейшего развития событий российские компании и их иностранные партнеры будут учитывать эти риски и перестраивать структуру своих операций, стремясь минимизировать возможные потери.

https://ria.ru/20220812/vvp-1809142451.html

https://ria.ru/20220812/sanktsii-1809142650.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)