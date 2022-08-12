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Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области
Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области
Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:42
2022-08-12T11:04
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Этот населенный пункт находится на границе с Сумской областью Украины.В Курской области из-за обстрелов приграничных районов действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
суджанский район
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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт
09:42 12.08.2022 (обновлено: 11:04 12.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Свердликово украинскими войсками

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"К счастью, пострадавших нет, снаряды упали в огородах жителей. Огневая точка противника была подавлена", — говорится в публикации.

Этот населенный пункт находится на границе с Сумской областью Украины.
В Курской области из-за обстрелов приграничных районов действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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