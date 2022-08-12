https://ria.ru/20220812/sverdlikovo-1809060330.html

Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области

Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска обстреляли село Свердликово в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T09:42

2022-08-12T09:42

2022-08-12T11:04

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

вооруженные силы украины

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Этот населенный пункт находится на границе с Сумской областью Украины.В Курской области из-за обстрелов приграничных районов действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

суджанский район

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт