https://ria.ru/20220812/stoltenberg-1809141078.html
Столтенберг проведет отдельные встречи с Вучичем и "премьером" Косово Курти
Столтенберг проведет отдельные встречи с Вучичем и "премьером" Косово Курти - РИА Новости, 12.08.2022
Столтенберг проведет отдельные встречи с Вучичем и "премьером" Косово Курти
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, 17 августа проведет в Брюсселе отдельные встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенного РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:36
2022-08-12T13:36
2022-08-12T13:39
в мире
брюссель
сербия
косово
нато
приштина
обострение ситуации на границе косово и сербии
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, 17 августа проведет в Брюсселе отдельные встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти, сообщила пресс-служба альянса.В сообщении указывается, что по итогам переговоров запланированы заявления для прессы.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html
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в мире, брюссель, сербия, косово, нато, приштина, обострение ситуации на границе косово и сербии
В мире, Брюссель, Сербия, Косово, НАТО, Приштина, Обострение ситуации на границе Косово и Сербии
13:36 12.08.2022 (обновлено: 13:39 12.08.2022)
Столтенберг проведет отдельные встречи с Вучичем и "премьером" Косово Курти
Столтенберг проведет 17 августа отдельные встречи с Вучичем и "премьером" Косово Курти