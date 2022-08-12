https://ria.ru/20220812/stavka-1809131976.html

ЦБ напомнил о рисках в случае слишком низкой ключевой ставки

ЦБ напомнил о рисках в случае слишком низкой ключевой ставки - РИА Новости, 12.08.2022

ЦБ напомнил о рисках в случае слишком низкой ключевой ставки

Попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности, говорится в проекте... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:13

2022-08-12T13:13

2022-08-12T13:13

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы."Попытки повысить потенциал экономики за счет установления слишком низкой ключевой ставки, не соответствующей макроэкономической ситуации, могут привести к долгосрочным негативным последствиям для ценовой стабильности и экономики в целом", - говорится в документе.Регулятор отмечает, что в краткосрочном периоде импульс от такого необоснованного снижения ставки спровоцирует ускоренный рост кредитования и увеличение внутреннего спроса. "В отсутствие возможностей для быстрого наращивания предложения для удовлетворения возросшего спроса производители будут увеличивать цены, инфляция ускорится. За ростом инфляции последует рост процентных ставок, что станет препятствием для инвестиций и трансформации экономики", - продолжают авторы документа.Решение задачи расширения производственных возможностей экономики возможно за счет мер бюджетной политики, а также институциональных преобразований, указывает регулятор.

https://realty.ria.ru/20220811/ipoteka-1808805503.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия