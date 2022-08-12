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ЦБ напомнил о рисках в случае слишком низкой ключевой ставки - РИА Новости, 12.08.2022
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ЦБ напомнил о рисках в случае слишком низкой ключевой ставки
ЦБ напомнил о рисках в случае слишком низкой ключевой ставки - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ напомнил о рисках в случае слишком низкой ключевой ставки
Попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности, говорится в проекте... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:13
2022-08-12T13:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы."Попытки повысить потенциал экономики за счет установления слишком низкой ключевой ставки, не соответствующей макроэкономической ситуации, могут привести к долгосрочным негативным последствиям для ценовой стабильности и экономики в целом", - говорится в документе.Регулятор отмечает, что в краткосрочном периоде импульс от такого необоснованного снижения ставки спровоцирует ускоренный рост кредитования и увеличение внутреннего спроса. "В отсутствие возможностей для быстрого наращивания предложения для удовлетворения возросшего спроса производители будут увеличивать цены, инфляция ускорится. За ростом инфляции последует рост процентных ставок, что станет препятствием для инвестиций и трансформации экономики", - продолжают авторы документа.Решение задачи расширения производственных возможностей экономики возможно за счет мер бюджетной политики, а также институциональных преобразований, указывает регулятор.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
13:13 12.08.2022
 
ЦБ напомнил о рисках в случае слишком низкой ключевой ставки

ЦБ: слишком сильное снижение ключевой ставки может привести к негативным последствиям

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Попытки повысить потенциал экономики РФ за счет низкой ключевой ставки могут привести к негативным последствиям для ценовой стабильности, говорится в проекте доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
"Попытки повысить потенциал экономики за счет установления слишком низкой ключевой ставки, не соответствующей макроэкономической ситуации, могут привести к долгосрочным негативным последствиям для ценовой стабильности и экономики в целом", - говорится в документе.
Регулятор отмечает, что в краткосрочном периоде импульс от такого необоснованного снижения ставки спровоцирует ускоренный рост кредитования и увеличение внутреннего спроса. "В отсутствие возможностей для быстрого наращивания предложения для удовлетворения возросшего спроса производители будут увеличивать цены, инфляция ускорится. За ростом инфляции последует рост процентных ставок, что станет препятствием для инвестиций и трансформации экономики", - продолжают авторы документа.
Решение задачи расширения производственных возможностей экономики возможно за счет мер бюджетной политики, а также институциональных преобразований, указывает регулятор.
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