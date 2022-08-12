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Текущая стабилизация рубля поддержит импорт, считают эксперты - РИА Новости, 12.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220812/stabilizatsiya-1809046845.html
Текущая стабилизация рубля поддержит импорт, считают эксперты
Текущая стабилизация рубля поддержит импорт, считают эксперты - РИА Новости, 12.08.2022
Текущая стабилизация рубля поддержит импорт, считают эксперты
Стабилизация рубля, отмечающаяся в первой половине августа, поддержит перестройку внешней торговли РФ в пользу роста импорта, что может ослабить российскую... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T05:32
2022-08-12T05:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сергей суверов
россия
европа
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Стабилизация рубля, отмечающаяся в первой половине августа, поддержит перестройку внешней торговли РФ в пользу роста импорта, что может ослабить российскую валюту ближе в осени, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Курс рубля в первой половине августа стабилизировался в довольно узком диапазоне: доллар торговался от 59,3 рубля до 62,7 рубля, евро - от 60,3 рубля до 63,9 рубля. При этом указанные максимумы были "нарисованы" сразу во время волатильных торгов 1 августа, после чего коридор колебаний еще более сузился – примерно до 2 рублей.Сокращение экспорта (в том числе на фоне снижения поставок газа в Европу), рост импорта, валютные послабления, в частности в вопросе репатриации валюты экспортерами – все это надавило на курс рубля, рассуждает Сергей Суверов. В то же время сохранившийся большим профицит торгового баланса поддерживал нацвалюту РФ, добавляет эксперт."При этом стабильный рубль означает большую предсказуемость во внешней торговле, что должно способствовать улучшению ее динамики. Стабильная национальная валюта позволяет также уменьшить оценку рисков, связанных с финансовыми рынками, в том числе с оценкой валютных активов", - рассуждает Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал"."Стабильный курс рубля стимулирует импорт, но рисков в этом нет", - отмечает президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров. "В условиях нормализации (роста - ред.) импорта курс доллара к осени может уйти выше. Однако прогнозировать невозможно, насколько", - резюмирует он.
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экономика, сергей суверов, россия, европа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Сергей Суверов, Россия, Европа
05:32 12.08.2022
 
Текущая стабилизация рубля поддержит импорт, считают эксперты

Эксперты: текущая стабилизация рубля поддержит импорт, что ослабит нацвалюту к осени

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Стабилизация рубля, отмечающаяся в первой половине августа, поддержит перестройку внешней торговли РФ в пользу роста импорта, что может ослабить российскую валюту ближе в осени, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Курс рубля в первой половине августа стабилизировался в довольно узком диапазоне: доллар торговался от 59,3 рубля до 62,7 рубля, евро - от 60,3 рубля до 63,9 рубля. При этом указанные максимумы были "нарисованы" сразу во время волатильных торгов 1 августа, после чего коридор колебаний еще более сузился – примерно до 2 рублей.
Сокращение экспорта (в том числе на фоне снижения поставок газа в Европу), рост импорта, валютные послабления, в частности в вопросе репатриации валюты экспортерами – все это надавило на курс рубля, рассуждает Сергей Суверов. В то же время сохранившийся большим профицит торгового баланса поддерживал нацвалюту РФ, добавляет эксперт.
"При этом стабильный рубль означает большую предсказуемость во внешней торговле, что должно способствовать улучшению ее динамики. Стабильная национальная валюта позволяет также уменьшить оценку рисков, связанных с финансовыми рынками, в том числе с оценкой валютных активов", - рассуждает Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".
"Стабильный курс рубля стимулирует импорт, но рисков в этом нет", - отмечает президент ACI Russia (Национальной ассоциации российских специалистов финансового рынка) Евгений Егоров. "В условиях нормализации (роста - ред.) импорта курс доллара к осени может уйти выше. Однако прогнозировать невозможно, насколько", - резюмирует он.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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