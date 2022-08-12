https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809290614.html

Спецоперация, 12 августа: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ

Спецоперация, 12 августа: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ - РИА Новости, 12.08.2022

Спецоперация, 12 августа: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ

Москва призвала Киев и западные страны не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В российском МИД после заседания Совбеза ООН накануне заявили: у РФ... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:01

2022-08-12T21:01

2022-08-12T21:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

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антониу гутерреш

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киев

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москва призвала Киев и западные страны не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В российском МИД после заседания Совбеза ООН накануне заявили: у РФ нет уверенности, что секретариат генсека не помешает отправке новой миссии МАГАТЭ на станцию.Тем временем власти Запорожья не исключили консервации станции при продолжении Киевом обстрелов.Ход операцииПотери 14-ой мехбригады Украины в Соледаре в результате наступления союзных сил составили более 2 тысяч человек, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы, сказали в ведомстве.Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области. Также средства ПВО сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области. Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 1732 украинских беспилотника.Боевая авиация ВКС России уничтожила за сутки пять украинских пунктов управления в Харьковской области и ДНР, также уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.Минобороны сообщило об уничтожении поставленной Украине радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 американского производства. Также российские вооруженные силы в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Херсонской области.Ситуация вокруг Запорожской АЭСУдары по Запорожской АЭС наносятся украинскими войсками с помощью управляемых снарядов западного производства, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов, добавив, что один из снарядов упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов.Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами АЭС практически уничтожена после обстрелов, заявил он, но критически важная структура станции не пострадала, работа реакторов не нарушена. При этом он предупредил: удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, обстрелы АЭС уже стали причиной того, что выработка там минимальна и при продолжении ударов не исключена консервация станции.Рогов также сообщил, что на фоне постоянных обстрелов группировка ПВО по защите Запорожской АЭС усилена и укрупнена.Ситуацию вокруг АЭС прокомментировали вечером и в российском МИД. Официальный предстатель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва призывает Украину и "ее покровителей" не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на станцию. Она указала, что "если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных".Захарова также отметила, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по ЗАЭС вызывает вопросы, никаких сигналов Киеву с его стороны не прозвучало, "признать реальность он или не способен, или не хочет". У России нет уверенности, что секретариат генсека не помешает отправке новой миссии МАГАТЭ на станцию, сказала Захарова.Удары по химзаводу "Стирол"Вечером в пятницу мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле украинскими войсками химического концерна "Стирол". Позже директор предприятия Василий Агарков пояснил: пострадавших в результате обстрела нет, и отсутствует угроза утечки опасных веществ с предприятия.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220812/ukraina-1809277880.html

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