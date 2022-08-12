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Спецоперация, 12 августа: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809290614.html
Спецоперация, 12 августа: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ
Спецоперация, 12 августа: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ - РИА Новости, 12.08.2022
Спецоперация, 12 августа: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ
Москва призвала Киев и западные страны не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В российском МИД после заседания Совбеза ООН накануне заявили: у РФ... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:01
2022-08-12T21:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
мария захарова
антониу гутерреш
донецкая народная республика
киев
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москва призвала Киев и западные страны не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В российском МИД после заседания Совбеза ООН накануне заявили: у РФ нет уверенности, что секретариат генсека не помешает отправке новой миссии МАГАТЭ на станцию.Тем временем власти Запорожья не исключили консервации станции при продолжении Киевом обстрелов.Ход операцииПотери 14-ой мехбригады Украины в Соледаре в результате наступления союзных сил составили более 2 тысяч человек, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы, сказали в ведомстве.Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области. Также средства ПВО сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области. Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 1732 украинских беспилотника.Боевая авиация ВКС России уничтожила за сутки пять украинских пунктов управления в Харьковской области и ДНР, также уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.Минобороны сообщило об уничтожении поставленной Украине радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 американского производства. Также российские вооруженные силы в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Херсонской области.Ситуация вокруг Запорожской АЭСУдары по Запорожской АЭС наносятся украинскими войсками с помощью управляемых снарядов западного производства, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов, добавив, что один из снарядов упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов.Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами АЭС практически уничтожена после обстрелов, заявил он, но критически важная структура станции не пострадала, работа реакторов не нарушена. При этом он предупредил: удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, обстрелы АЭС уже стали причиной того, что выработка там минимальна и при продолжении ударов не исключена консервация станции.Рогов также сообщил, что на фоне постоянных обстрелов группировка ПВО по защите Запорожской АЭС усилена и укрупнена.Ситуацию вокруг АЭС прокомментировали вечером и в российском МИД. Официальный предстатель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва призывает Украину и "ее покровителей" не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на станцию. Она указала, что "если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных".Захарова также отметила, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по ЗАЭС вызывает вопросы, никаких сигналов Киеву с его стороны не прозвучало, "признать реальность он или не способен, или не хочет". У России нет уверенности, что секретариат генсека не помешает отправке новой миссии МАГАТЭ на станцию, сказала Захарова.Удары по химзаводу "Стирол"Вечером в пятницу мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле украинскими войсками химического концерна "Стирол". Позже директор предприятия Василий Агарков пояснил: пострадавших в результате обстрела нет, и отсутствует угроза утечки опасных веществ с предприятия.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220812/ukraina-1809277880.html
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Наталья Макарова
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353
60
Минобороны РФ о перехвате снарядов HIMARS и "Ольха"
Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских БЛА, перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и четыре снаряда РСЗО "Ольха"
2022-08-12T21:01
true
PT3M39S
Кадры огневого налета разведчиков Народной милиции ЛНР на позиции ВСУ под Соледаром
В распоряжении РИА Новости оказались кадры огневого налета разведчиков Народной милиции ЛНР на позиции украинских военных под Соледаром.
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в мире, владимир рогов, мария захарова, антониу гутерреш, донецкая народная республика, киев, россия, магатэ, запорожская аэс, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Стирол
21:01 12.08.2022 (обновлено: 21:10 12.08.2022)
 
Спецоперация, 12 августа: Москва призвала Киев не мешать работе МАГАТЭ

Спецоперация, 12 августа: Россия призвала Украину не мешать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА НовостиОбломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
© РИА Новости
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москва призвала Киев и западные страны не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В российском МИД после заседания Совбеза ООН накануне заявили: у РФ нет уверенности, что секретариат генсека не помешает отправке новой миссии МАГАТЭ на станцию.
Тем временем власти Запорожья не исключили консервации станции при продолжении Киевом обстрелов.

Ход операции

Потери 14-ой мехбригады Украины в Соледаре в результате наступления союзных сил составили более 2 тысяч человек, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы, сказали в ведомстве.
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО "Ольха" в районе Чернобаевки Херсонской области. Также средства ПВО сбили пять беспилотников в ДНР и Харьковской области. Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 1732 украинских беспилотника.
Боевая авиация ВКС России уничтожила за сутки пять украинских пунктов управления в Харьковской области и ДНР, также уничтожены склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой Народной Республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Минобороны сообщило об уничтожении поставленной Украине радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 американского производства. Также российские вооруженные силы в ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в ДНР и Херсонской области.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС

Удары по Запорожской АЭС наносятся украинскими войсками с помощью управляемых снарядов западного производства, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов, добавив, что один из снарядов упал в 10 метрах от бетонного хранилища ядерных отходов.
Часть здания МЧС непосредственно рядом с корпусами АЭС практически уничтожена после обстрелов, заявил он, но критически важная структура станции не пострадала, работа реакторов не нарушена. При этом он предупредил: удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, обстрелы АЭС уже стали причиной того, что выработка там минимальна и при продолжении ударов не исключена консервация станции.
Рогов также сообщил, что на фоне постоянных обстрелов группировка ПВО по защите Запорожской АЭС усилена и укрупнена.
Ситуацию вокруг АЭС прокомментировали вечером и в российском МИД. Официальный предстатель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва призывает Украину и "ее покровителей" не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на станцию. Она указала, что "если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, сейчас есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Захарова также отметила, что позиция генсека ООН Антониу Гутерреша по ЗАЭС вызывает вопросы, никаких сигналов Киеву с его стороны не прозвучало, "признать реальность он или не способен, или не хочет". У России нет уверенности, что секретариат генсека не помешает отправке новой миссии МАГАТЭ на станцию, сказала Захарова.

Удары по химзаводу "Стирол"

Вечером в пятницу мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле украинскими войсками химического концерна "Стирол". Позже директор предприятия Василий Агарков пояснил: пострадавших в результате обстрела нет, и отсутствует угроза утечки опасных веществ с предприятия.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 19:46
WSJ: Украина с трудом находит средства на выплаты военным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговМария ЗахароваАнтониу ГутеррешДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссияМАГАТЭЗапорожская АЭССтирол
 
 
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