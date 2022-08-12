https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809127105.html
Российские военные уничтожили 40 боевиков в 58-й бригаде ВСУ
Российские военные уничтожили 40 боевиков в 58-й бригаде ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
Российские военные уничтожили 40 боевиков в 58-й бригаде ВСУ
Один из батальонов 66-й украинской бригады потерял более 50% состава в ходе ударов ВС РФ в ДНР, до 40 боевиков уничтожено в 58-й бригаде, заявили в пятницу в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:59
2022-08-12T12:59
2022-08-12T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
зайцево
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один из батальонов 66-й украинской бригады потерял более 50% состава в ходе ударов ВС РФ в ДНР, до 40 боевиков уничтожено в 58-й бригаде, заявили в пятницу в Минобороны России.Сосредоточенным огнем по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки в ДНР потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады Украины в живой силе составили более 50%.Также в районе населенного пункта Зайцево в ДНР поражен опорный пункт 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.
https://ria.ru/20220812/vs-1809126986.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, зайцево
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Зайцево
12:59 12.08.2022 (обновлено: 13:12 12.08.2022)
Российские военные уничтожили 40 боевиков в 58-й бригаде ВСУ
Минобороны: батальон 66-й украинской бригады потерял более 50 процентов личного состава