https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809127105.html

Российские военные уничтожили 40 боевиков в 58-й бригаде ВСУ

Российские военные уничтожили 40 боевиков в 58-й бригаде ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022

Российские военные уничтожили 40 боевиков в 58-й бригаде ВСУ

Один из батальонов 66-й украинской бригады потерял более 50% состава в ходе ударов ВС РФ в ДНР, до 40 боевиков уничтожено в 58-й бригаде, заявили в пятницу в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:59

2022-08-12T12:59

2022-08-12T13:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Один из батальонов 66-й украинской бригады потерял более 50% состава в ходе ударов ВС РФ в ДНР, до 40 боевиков уничтожено в 58-й бригаде, заявили в пятницу в Минобороны России.Сосредоточенным огнем по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки в ДНР потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады Украины в живой силе составили более 50%.Также в районе населенного пункта Зайцево в ДНР поражен опорный пункт 58-й мотопехотной бригады, уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.

https://ria.ru/20220812/vs-1809126986.html

донецкая народная республика

украина

зайцево

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, зайцево