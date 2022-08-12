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ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ
ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ
Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:55
2022-08-12T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в пятницу."В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности", - говорится в документе.Отмечается, что личный состав 23-го батальона этой бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и отправился в тыловые районы.
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в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
12:55 12.08.2022 (обновлено: 12:56 12.08.2022)
 
ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ

Минобороны: потери 56-ой мотопехотной бригады ВСУ превысили 70 процентов личного состава

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАвиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в пятницу.
"В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности", - говорится в документе.
Отмечается, что личный состав 23-го батальона этой бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и отправился в тыловые районы.
Посадка на аэродром истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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