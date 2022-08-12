https://ria.ru/20220812/spetsoperatsiya-1809125214.html

ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ

ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022

ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ

Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:55

2022-08-12T12:55

2022-08-12T12:56

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войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в пятницу."В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности", - говорится в документе.Отмечается, что личный состав 23-го батальона этой бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и отправился в тыловые районы.

https://ria.ru/20220812/rls-1809125608.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины