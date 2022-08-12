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ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ
ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ
Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:55
2022-08-12T12:55
2022-08-12T12:56
специальная военная операция на украине
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россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Высокоточные удары Воздушно-космических сил России вывели из строя более 70% живой силы 56-й мотопехотной бригады украинских военных, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в пятницу."В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности", - говорится в документе.Отмечается, что личный состав 23-го батальона этой бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и отправился в тыловые районы.
https://ria.ru/20220812/rls-1809125608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
12:55 12.08.2022 (обновлено: 12:56 12.08.2022)
ВКС нанесли удар по 56-й мотопехотной бригаде ВСУ
Минобороны: потери 56-ой мотопехотной бригады ВСУ превысили 70 процентов личного состава