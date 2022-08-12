https://ria.ru/20220812/sotrudnichestvo-1809225485.html

Посол Китая заявил о росте экономического сотрудничества Москвы и Пекина

Посол Китая заявил о росте экономического сотрудничества Москвы и Пекина - РИА Новости, 12.08.2022

Посол Китая заявил о росте экономического сотрудничества Москвы и Пекина

Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сложную обстановку в мире, объем двусторонней торговли... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:01

2022-08-12T17:01

2022-08-12T17:01

экономика

цены на нефть

чжан ханьхуэй

китай

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сложную обстановку в мире, объем двусторонней торговли вполне может достичь нового рекордного уровня по итогам 2022 года, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует прекрасные результаты и устойчивое развитие, несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой", - сказал он.Посол напомнил, что, согласно данным китайской таможни, с января по июль 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%, достигнув 97,71 миллиарда долларов. При этом Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 36,26 миллиарда долларов - рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 5,2%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,8%, составив 61,44 миллиарда долларов."В условиях финансовых и логистических ограничений достигнуть таких результатов было непросто. Уверен, что объем двусторонней торговли по итогам года достигнет нового рекордного уровня и будет устойчиво продвигаться к цели в 200 миллиардов долларов, которую поставили главы наших государств", - отметил Чжан Ханьхуэй.По его словам, в настоящее время стороны успешно продвигают взаимодействие по таким стратегическим направлениям, как энергетика, ядерная энергетика, авиация, космос, базовая инфраструктура."В июне было успешно запущено движение по мосту Благовещенск-Хэйхэ. Активно продвигается сотрудничество в сфере цифровых технологий, медицины, зеленой энергетики. Продолжает развиваться взаимодействие в сфере сельского хозяйства, науки и инноваций, трансграничной электронной коммерции. Все это закладывает мощную основу для выхода нашего торгово-экономического сотрудничества на новый уровень", - подчеркнул посол.Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продолжит сотрудничать с российскими партнерами, чтобы реализовать консенсус, достигнутый главами двух стран, продолжит улучшать качество двусторонней торговли и наращивать ее объемы.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

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экономика, цены на нефть, чжан ханьхуэй, китай, россия