В Костромской области создадут книгу трудовой славы
Глава Костромской области Сергей Ситников предложил создать Книгу трудовой славы
Сусанинская площадь в Костроме. Архивное фото
КОСТРОМА, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил создать Книгу трудовой славы Костромской области, в нее войдут воспоминания людей, которые несли трудовую вахту в тылу во время Великой Отечественной войны, сообщает администрация региона.
В прошлом году решением президента России Владимира Путина Костроме присвоен статус "Город трудовой доблести". Этим почетным званием отмечен труд всех жителей Костромской области в годы Великой Отечественной войны. В дни празднования 870-летия Костромы, 27 и 28 августа, на площади у железнодорожного вокзала будет открыта стела "Город трудовой доблести".
В ходе торжественного собрания, посвященного 78-летию Костромской области, губернатор Сергей Ситников предложил создать в регионе Книгу трудовой славы.
"Мы стремимся сохранить и передать потомкам понимание уникальности края, в котором родились. У нас есть Книга памяти, в которой собраны имена фронтовиков. Есть сборники с общими данными о трудовом подвиге региона и об отдельных предприятиях, работавших в войну. Но в именах и лицах трудовой подвиг региона ещё не написан. И мы должны это сделать. Предлагаю создать Книгу трудовой славы Костромской области, наполнив её воспоминаниями людей, которые несли трудовую вахту в тылу", - отметил Сергей Ситников. Он подчеркнул, что содержимое книги станет очень ценным материалом для патриотического воспитания.
Глава региона пригласил подключиться к работе по сбору материалов для книги студенческие объединения и общественные организации, участников нового детского движения, созданного по инициативе президента, сообщает областная администрация.