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В Костромской области создадут книгу трудовой славы - РИА Новости, 12.08.2022
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В Костромской области создадут книгу трудовой славы
В Костромской области создадут книгу трудовой славы - РИА Новости, 12.08.2022
В Костромской области создадут книгу трудовой славы
Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил создать Книгу трудовой славы Костромской области, в нее войдут воспоминания людей, которые несли... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:17
2022-08-12T16:17
костромская область
общество
сергей ситников
владимир путин
костромская область
кострома
россия
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КОСТРОМА, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил создать Книгу трудовой славы Костромской области, в нее войдут воспоминания людей, которые несли трудовую вахту в тылу во время Великой Отечественной войны, сообщает администрация региона.В прошлом году решением президента России Владимира Путина Костроме присвоен статус "Город трудовой доблести". Этим почетным званием отмечен труд всех жителей Костромской области в годы Великой Отечественной войны. В дни празднования 870-летия Костромы, 27 и 28 августа, на площади у железнодорожного вокзала будет открыта стела "Город трудовой доблести".В ходе торжественного собрания, посвященного 78-летию Костромской области, губернатор Сергей Ситников предложил создать в регионе Книгу трудовой славы.Глава региона пригласил подключиться к работе по сбору материалов для книги студенческие объединения и общественные организации, участников нового детского движения, созданного по инициативе президента, сообщает областная администрация.
https://ria.ru/20220721/biznes-1804145439.html
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общество, сергей ситников, владимир путин, костромская область, кострома, россия
Костромская область, Общество, Сергей Ситников, Владимир Путин, Костромская область, Кострома, Россия
16:17 12.08.2022
 
В Костромской области создадут книгу трудовой славы

Глава Костромской области Сергей Ситников предложил создать Книгу трудовой славы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСусанинская площадь в Костроме
Сусанинская площадь в Костроме - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сусанинская площадь в Костроме. Архивное фото
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КОСТРОМА, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил создать Книгу трудовой славы Костромской области, в нее войдут воспоминания людей, которые несли трудовую вахту в тылу во время Великой Отечественной войны, сообщает администрация региона.
В прошлом году решением президента России Владимира Путина Костроме присвоен статус "Город трудовой доблести". Этим почетным званием отмечен труд всех жителей Костромской области в годы Великой Отечественной войны. В дни празднования 870-летия Костромы, 27 и 28 августа, на площади у железнодорожного вокзала будет открыта стела "Город трудовой доблести".
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В ходе торжественного собрания, посвященного 78-летию Костромской области, губернатор Сергей Ситников предложил создать в регионе Книгу трудовой славы.
"Мы стремимся сохранить и передать потомкам понимание уникальности края, в котором родились. У нас есть Книга памяти, в которой собраны имена фронтовиков. Есть сборники с общими данными о трудовом подвиге региона и об отдельных предприятиях, работавших в войну. Но в именах и лицах трудовой подвиг региона ещё не написан. И мы должны это сделать. Предлагаю создать Книгу трудовой славы Костромской области, наполнив её воспоминаниями людей, которые несли трудовую вахту в тылу", - отметил Сергей Ситников. Он подчеркнул, что содержимое книги станет очень ценным материалом для патриотического воспитания.
Глава региона пригласил подключиться к работе по сбору материалов для книги студенческие объединения и общественные организации, участников нового детского движения, созданного по инициативе президента, сообщает областная администрация.
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Костромская областьОбществоСергей СитниковВладимир ПутинКостромская областьКостромаРоссия
 
 
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