В Костромской области создадут книгу трудовой славы

"Мы стремимся сохранить и передать потомкам понимание уникальности края, в котором родились. У нас есть Книга памяти, в которой собраны имена фронтовиков. Есть сборники с общими данными о трудовом подвиге региона и об отдельных предприятиях, работавших в войну. Но в именах и лицах трудовой подвиг региона ещё не написан. И мы должны это сделать. Предлагаю создать Книгу трудовой славы Костромской области, наполнив её воспоминаниями людей, которые несли трудовую вахту в тылу", - отметил Сергей Ситников. Он подчеркнул, что содержимое книги станет очень ценным материалом для патриотического воспитания.