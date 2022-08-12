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Французы поддержали Москву после отказа вести дела с Киевом через Швейцарию - РИА Новости, 12.08.2022
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Французы поддержали Москву после отказа вести дела с Киевом через Швейцарию
Французы поддержали Москву после отказа вести дела с Киевом через Швейцарию - РИА Новости, 12.08.2022
Французы поддержали Москву после отказа вести дела с Киевом через Швейцарию
Читатели французской газеты Le Figaro сочли обоснованным отказ России признать Швейцарию представителем интересов Украины в Москве и указали на утрату Берном... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:52
2022-08-12T22:04
в мире
швейцария
россия
украина
франция
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro сочли обоснованным отказ России признать Швейцарию представителем интересов Украины в Москве и указали на утрату Берном нейтралитета.Пользователи поддержали Москву и отметили логичность ее позиции."Швейцария сама отказалась от своего нейтрального статуса, а значит, она не в состоянии и дальше играть свою роль медиатора-миротворца", — написал Profil non modéré.Юзер напомнил, что Берн присоединился к санкциям против Москвы."Я живу в пограничном регионе Швейцарии, и я могу вам сказать, что выбор Федерального Совета очень критически воспринимается немалой частью граждан", — добавил он.Gentilhomme Vieille Canaille 94 заявил, что только Сербия может быть посредником между Россией и Украиной, так как у Белграда дружественные отношения с обеими сторонами."Человек, который придет на смену Зеленскому, наверняка примет такое посредничество. Почему я говорю про сменщика Зеленского? Да потому что скоро в Киеве будет государственный переворот", — подчеркнул читатель."Да, действительно, какие швейцарцы нейтралы. А почему бы не пригласить Белоруссию или Китай?" — поинтересовался Vivant2021.Накануне Россия объявила об отказе признать Швейцарию как дипломатического представителя Украины на территории страны из-за утраты Берном нейтрального статуса. МИД России обосновал свою позицию тем, что Швейцария ввела антироссийские санкции.Полную версию материала читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220811/frantsiya-1809021816.html
https://ria.ru/20220803/shveytsariya-1807021229.html
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в мире, швейцария, россия, украина, франция
В мире, Швейцария, Россия, Украина, Франция
21:52 12.08.2022 (обновлено: 22:04 12.08.2022)
 
Французы поддержали Москву после отказа вести дела с Киевом через Швейцарию

Французы поддержали Россию после отказа признать Швейцарию представителем Украины

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец в Берне
Федеральный дворец в Берне - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro сочли обоснованным отказ России признать Швейцарию представителем интересов Украины в Москве и указали на утрату Берном нейтралитета.
Пользователи поддержали Москву и отметили логичность ее позиции.
"Швейцария сама отказалась от своего нейтрального статуса, а значит, она не в состоянии и дальше играть свою роль медиатора-миротворца", — написал Profil non modéré.
Юзер напомнил, что Берн присоединился к санкциям против Москвы.
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"Я живу в пограничном регионе Швейцарии, и я могу вам сказать, что выбор Федерального Совета очень критически воспринимается немалой частью граждан", — добавил он.
Gentilhomme Vieille Canaille 94 заявил, что только Сербия может быть посредником между Россией и Украиной, так как у Белграда дружественные отношения с обеими сторонами.
"Человек, который придет на смену Зеленскому, наверняка примет такое посредничество. Почему я говорю про сменщика Зеленского? Да потому что скоро в Киеве будет государственный переворот", — подчеркнул читатель.
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"Да, действительно, какие швейцарцы нейтралы. А почему бы не пригласить Белоруссию или Китай?" — поинтересовался Vivant2021.
Накануне Россия объявила об отказе признать Швейцарию как дипломатического представителя Украины на территории страны из-за утраты Берном нейтрального статуса. МИД России обосновал свою позицию тем, что Швейцария ввела антироссийские санкции.
Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>
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