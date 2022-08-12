https://ria.ru/20220812/shreder-1809131557.html

Суд Берлина получил иск от Шредера к бундестагу

Суд Берлина получил иск от Шредера к бундестагу - РИА Новости, 12.08.2022

Суд Берлина получил иск от Шредера к бундестагу

Иск от экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера против немецкого бундестага поступил в административный суд Берлина, даты слушаний пока нет, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:13

2022-08-12T13:13

2022-08-12T13:30

берлин (город)

бундестаг германии

в мире

герхард шредер

германия

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БЕРЛИН, 12 авг - РИА Новости. Иск от экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера против немецкого бундестага поступил в административный суд Берлина, даты слушаний пока нет, заявили РИА Новости в пресс-службе учреждения."Могу подтвердить, что иск получен", - рассказали в суде, добавив, что "даты (слушаний) пока нет", как и решения о том, в какой именно палате суда будет идти рассмотрение данного дела. "Нет", - заявили в суде, отвечая на вопрос, ожидается ли, что процесс может быть завершен еще в текущем году. По словам представителя суда, в среднем, рассмотрение одного дела занимает "около 17 месяцев", процесс по делу Шредера против бундестага может быть в принципе перенесен на следующий год.Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост в 1998-2005 гг.) подал в суд на бундестаг ФРГ с требованием вернуть частично отозванные привилегии, в частности, вновь предоставить в распоряжение бюро с сотрудниками. Ранее решение об отзыве бюро и сотрудников у экс-канцлера Шредера принял бюджетный комитет бундестага.В Германии Шредера резко критикуют за тесные связи с Россией. После решения о лишении экс-канцлера бюро в бундестаге ФРГ ему продолжает начисляться пенсия, а также он имеет право на личную охрану. Арбитражная комиссия отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере 8 августа отклонила ходатайства об исключении Шредера из организации.

https://ria.ru/20220707/knaysl-1800796860.html

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

берлин (город), бундестаг германии, в мире, герхард шредер, германия