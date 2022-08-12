https://ria.ru/20220812/shoygu-1809263692.html
Шойгу проинспектировал предприятия в Свердловской области
Шойгу проинспектировал предприятия в Свердловской области - РИА Новости, 12.08.2022
Шойгу проинспектировал предприятия в Свердловской области
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил исполнение государственного оборонного заказа на предприятиях в Свердловской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:58
2022-08-12T18:58
2022-08-12T19:27
свердловская область
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил исполнение государственного оборонного заказа на предприятиях в Свердловской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказали в ведомстве.Там отметили, что руководство предприятий представило министру новейшие разработки в области бронетехники и оружия и доложило о вариантах модернизации техники, стоящей на вооружении российской армии.Также Шойгу продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых собирают различную военную технику."Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа", - отметили в министерстве.
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Шойгу проверяет выполнение гособоронзаказа в Свердловской области
Шойгу проверяет выполнение гособоронзаказа в Свердловской области
2022-08-12T18:58
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свердловская область, россия
Свердловская область, Россия
18:58 12.08.2022 (обновлено: 19:27 12.08.2022)
Шойгу проинспектировал предприятия в Свердловской области
Минобороны: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Свердловской области
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проверил исполнение государственного оборонного заказа на предприятиях в Свердловской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу
совершил рабочую поездку в Свердловскую область
, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что руководство предприятий представило министру новейшие разработки в области бронетехники и оружия и доложило о вариантах модернизации техники, стоящей на вооружении российской армии.
Также Шойгу продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, на которых собирают различную военную технику.
"Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа", - отметили в министерстве.