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Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование - РИА Новости, 12.08.2022
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Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование
Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование - РИА Новости, 12.08.2022
Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование
Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что "отчаянное" и "остроумное" решение Литвы начать в отношении него расследование было принято по просьбе украинских... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:48
2022-08-12T15:48
в мире
литва
украина
анатолий шарий
евросоюз
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что "отчаянное" и "остроумное" решение Литвы начать в отношении него расследование было принято по просьбе украинских властей.Ранее портал 15min.lt сообщил, что генпрокуратура Литвы начала расследование в отношении Шария по подозрению в отмывании денег. Блогер уверен, что литовские власти приняли "отчаянное решение" по просьбе "украинских коллег"."Приветствую это остроумное решение, с учетом того, что я уже почти 10 лет не имею никакого отношение к Литве, у меня нет там счетов, бизнеса, недвижимости, там нет и не было никаких моих финансовых интересов, туда никогда не заходили никакие средства и я никогда не был налоговым резидентом Литвы", - написал Шарий в Telegram-канале. По его мнению, Литве хочется скандала вне собственных границ.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html
https://ria.ru/20220616/shariy-1795827710.html
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в мире, литва, украина, анатолий шарий, евросоюз
В мире, Литва, Украина, Анатолий Шарий, Евросоюз
15:48 12.08.2022
 
Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование

Шарий назвал решение Литвы начать против него расследование "отчаянным" и "остроумным"

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что "отчаянное" и "остроумное" решение Литвы начать в отношении него расследование было принято по просьбе украинских властей.
Ранее портал 15min.lt сообщил, что генпрокуратура Литвы начала расследование в отношении Шария по подозрению в отмывании денег. Блогер уверен, что литовские власти приняли "отчаянное решение" по просьбе "украинских коллег".
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 13:19
Украинские СМИ сообщили о причастности Интерпола к розыску Шария
"Приветствую это остроумное решение, с учетом того, что я уже почти 10 лет не имею никакого отношение к Литве, у меня нет там счетов, бизнеса, недвижимости, там нет и не было никаких моих финансовых интересов, туда никогда не заходили никакие средства и я никогда не был налоговым резидентом Литвы", - написал Шарий в Telegram-канале. По его мнению, Литве хочется скандала вне собственных границ.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
Анатолий Шарий
16 июня, 16:26
Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"
 
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