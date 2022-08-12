https://ria.ru/20220812/shariy-1809191198.html

Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование

Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование - РИА Новости, 12.08.2022

Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование

Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что "отчаянное" и "остроумное" решение Литвы начать в отношении него расследование было принято по просьбе украинских... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:48

2022-08-12T15:48

2022-08-12T15:48

в мире

литва

украина

анатолий шарий

евросоюз

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что "отчаянное" и "остроумное" решение Литвы начать в отношении него расследование было принято по просьбе украинских властей.Ранее портал 15min.lt сообщил, что генпрокуратура Литвы начала расследование в отношении Шария по подозрению в отмывании денег. Блогер уверен, что литовские власти приняли "отчаянное решение" по просьбе "украинских коллег"."Приветствую это остроумное решение, с учетом того, что я уже почти 10 лет не имею никакого отношение к Литве, у меня нет там счетов, бизнеса, недвижимости, там нет и не было никаких моих финансовых интересов, туда никогда не заходили никакие средства и я никогда не был налоговым резидентом Литвы", - написал Шарий в Telegram-канале. По его мнению, Литве хочется скандала вне собственных границ.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева. Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".

https://ria.ru/20220505/rozysk-1786985410.html

https://ria.ru/20220616/shariy-1795827710.html

литва

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, украина, анатолий шарий, евросоюз