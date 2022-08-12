Шарий раскритиковал власти Литвы за начатое против него расследование
Шарий назвал решение Литвы начать против него расследование "отчаянным" и "остроумным"
Анатолий Шарий. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий считает, что "отчаянное" и "остроумное" решение Литвы начать в отношении него расследование было принято по просьбе украинских властей.
Ранее портал 15min.lt сообщил, что генпрокуратура Литвы начала расследование в отношении Шария по подозрению в отмывании денег. Блогер уверен, что литовские власти приняли "отчаянное решение" по просьбе "украинских коллег".
"Приветствую это остроумное решение, с учетом того, что я уже почти 10 лет не имею никакого отношение к Литве, у меня нет там счетов, бизнеса, недвижимости, там нет и не было никаких моих финансовых интересов, туда никогда не заходили никакие средства и я никогда не был налоговым резидентом Литвы", - написал Шарий в Telegram-канале. По его мнению, Литве хочется скандала вне собственных границ.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
16 июня, 16:26Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"