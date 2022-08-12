https://ria.ru/20220812/shakhta-1809137820.html

Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность

Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность - РИА Новости, 12.08.2022

Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность

Все 109 шахтеров, которые застряли под землей после того, как была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, подняты на поверхность, сообщает минугля ДНР. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T13:26

2022-08-12T13:26

2022-08-12T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Все 109 шахтеров, которые застряли под землей после того, как была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, подняты на поверхность, сообщает минугля ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек."В 13.00 (совпадает с мск) всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220804/dnr-1807155764.html

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Кирилл Волков

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