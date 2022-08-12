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Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/shakhta-1809137820.html
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность - РИА Новости, 12.08.2022
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность
Все 109 шахтеров, которые застряли под землей после того, как была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, подняты на поверхность, сообщает минугля ДНР. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:26
2022-08-12T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Все 109 шахтеров, которые застряли под землей после того, как была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, подняты на поверхность, сообщает минугля ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек."В 13.00 (совпадает с мск) всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика
13:26 12.08.2022 (обновлено: 13:28 12.08.2022)
 
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность

Все 109 шахтеров, застрявших на шахте имени Засядько, вышли на поверхность

© РИА Новости / Константин МихальчевскийШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Шахтер в забое шахты . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Все 109 шахтеров, которые застряли под землей после того, как была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, подняты на поверхность, сообщает минугля ДНР.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек.
"В 13.00 (совпадает с мск) всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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