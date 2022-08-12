https://ria.ru/20220812/shakhta-1809137820.html
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность - РИА Новости, 12.08.2022
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность
Все 109 шахтеров, которые застряли под землей после того, как была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, подняты на поверхность, сообщает минугля ДНР. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:26
2022-08-12T13:26
2022-08-12T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738306603_175:494:2938:2048_1920x0_80_0_0_c9e412ce3e7eabf6e6c3ea565d90f0ef.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Все 109 шахтеров, которые застряли под землей после того, как была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, подняты на поверхность, сообщает минугля ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обесточена шахта имени Засядько, под землей находятся 109 человек."В 13.00 (совпадает с мск) всех шахтеров подняли на поверхность. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220804/dnr-1807155764.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738306603_398:369:2637:2048_1920x0_80_0_0_7254046ac56f922779334008fca31bab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика
13:26 12.08.2022 (обновлено: 13:28 12.08.2022)
Всех горняков с шахты Засядько подняли на поверхность
Все 109 шахтеров, застрявших на шахте имени Засядько, вышли на поверхность