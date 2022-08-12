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Mitsubishi пока не приняла решения по судьбе "Сахалина-2" - РИА Новости, 12.08.2022
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Mitsubishi пока не приняла решения по судьбе "Сахалина-2"
Mitsubishi пока не приняла решения по судьбе "Сахалина-2" - РИА Новости, 12.08.2022
Mitsubishi пока не приняла решения по судьбе "Сахалина-2"
Представитель японской Mitsubishi Corporation сообщил РИА Новости, что у компании пока нет решения относительно проекта "Сахалин-2". РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:39
2022-08-12T14:39
экономика
япония
россия
южно-сахалинск
сахалин-2
sakhalin energy
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ТОКИО, 12 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Представитель японской Mitsubishi Corporation сообщил РИА Новости, что у компании пока нет решения относительно проекта "Сахалин-2"."Решения на этот счет нет. О дальнейшем направлении решение будет рассматриваться, исходя из обсуждения с правительством и партнерами", - сказал представитель компании.Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.Ранее японская компания Mitsui&amp;Co сообщила РИА Новости о том, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами.Ранее правительство Японии сообщило, что передало руководству компании пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.В июне Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность проекта для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам.
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экономика, япония, россия, южно-сахалинск, сахалин-2, sakhalin energy
Экономика, Япония, Россия, Южно-Сахалинск, Сахалин-2, Sakhalin Energy
14:39 12.08.2022
 
Mitsubishi пока не приняла решения по судьбе "Сахалина-2"

Компания Mitsubishi заявила, что пока не приняла решения по судьбе "Сахалина-2"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Представитель японской Mitsubishi Corporation сообщил РИА Новости, что у компании пока нет решения относительно проекта "Сахалин-2".
"Решения на этот счет нет. О дальнейшем направлении решение будет рассматриваться, исходя из обсуждения с правительством и партнерами", - сказал представитель компании.
Завод по производству СПГ на Сахалине
8 августа, 06:09
Япония заявила о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин-1"
Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
Ранее японская компания Mitsui&Co сообщила РИА Новости о том, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами.
Ранее правительство Японии сообщило, что передало руководству компании пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.
На территории завода по производству сжиженного газа на Сахалине - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 21:22
Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк
В июне Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В указе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина-2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi - 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит - передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность проекта для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам.
Движение автомобилей на одной из улиц в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 16:12
В ЕГРЮЛ появилась запись о новом операторе "Сахалина-2"
 
ЭкономикаЯпонияРоссияЮжно-СахалинскСахалин-2Sakhalin Energy
 
 
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