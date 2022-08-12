https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287929.html

Очевидцы рассказали, что Рушди получил несколько ранений

Очевидцы рассказали, что Рушди получил несколько ранений - РИА Новости, 12.08.2022

Очевидцы рассказали, что Рушди получил несколько ранений

Присутствовавшие в зрительном зале, на сцене которого напали на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, рассказали, что у него было... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T20:47

2022-08-12T20:47

2022-08-12T20:47

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салман рушди

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Присутствовавшие в зрительном зале, на сцене которого напали на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, рассказали, что у него было несколько ран и под ним была лужа крови, пишет газета New York Times.В пятницу на Рушди напали перед его выступление в Нью-Йорке. Полиция сообщила, что писатель получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу на вертолете. Его состояние пока не известно. Подозреваемый в нападении уже задержан, сообщила полиция.Газета приводит слова нескольких очевидцев атаки. Так, одна из них - врач Рита Лэндман - рассказала, что поднялась на сцену, чтобы оказать помощь писателю. По ее словам, Рушди получил несколько колотых ран, одна из которых была справа на шее, а под его ним была лужа крови. Однако, как рассказывает Лэндман, писатель, по-видимому, был жив."Люди говорили: пульс есть", - рассказывает она.Еще один из присутствовавших в зале Билл Вазу рассказал о самом моменте атаки. Он сообщил, что видел, как некий мужчина побежал на сцену и напал на писателя. На помощь к Рушди сразу бросились люди, и нападавшего быстро повалили на землю. После этого, по его словам, зрителей попросили тихо и быстро покинуть зал.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287277.html

https://ria.ru/20220812/napadenie-1809285741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), иран, салман рушди