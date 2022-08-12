https://ria.ru/20220812/rushdi-1809256091.html
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди - РИА Новости, 12.08.2022
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией на западе Нью-Йорка, передает Associated Press. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:22
2022-08-12T18:22
2022-08-12T20:43
в мире
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салман рушди
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культура
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией на западе Нью-Йорка, передает Associated Press.Сообщается, что репортер агентства стал очевидцем того, как мужчина ворвался на сцену и стал бить Рушди. Это произошло в момент, когда писателя представляли, говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленника схватили.Кроме того, полиция рассказала, что Рушди получил ранение в шею, его доставили в больницу. Другие подробности не разглашаются.Также The New York Times опубликовала рассказы очевидцев, которые поведали, что у Рушди было несколько ран и под ним была лужа крови."Люди говорили: пульс есть", — отметила врач Рита Лэндман.Еще один из присутствовавших в зале, Билл Вазу, рассказал о самом моменте атаки. Он сообщил, что видел, как некий мужчина побежал на сцену и напал на писателя. На помощь к Рушди сразу бросились люди, и нападавшего быстро повалили на землю. После этого, по его словам, зрителей попросили тихо и быстро покинуть зал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, салман рушди, нью-йорк (город), культура
В мире, США, Салман Рушди, Нью-Йорк (город), Культура, Культура
18:22 12.08.2022 (обновлено: 20:43 12.08.2022)
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди перед его публичным выступлением
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией на западе Нью-Йорка, передает Associated Press
.
Сообщается, что репортер агентства стал очевидцем того, как мужчина ворвался на сцену и стал бить Рушди. Это произошло в момент, когда писателя представляли, говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленника схватили.
Кроме того, полиция рассказала, что Рушди
получил ранение в шею, его доставили в больницу. Другие подробности не разглашаются.
Также The New York Times опубликовала
рассказы очевидцев, которые поведали, что у Рушди было несколько ран и под ним была лужа крови.
"Люди говорили: пульс есть", — отметила врач Рита Лэндман.
Еще один из присутствовавших в зале, Билл Вазу, рассказал о самом моменте атаки. Он сообщил, что видел, как некий мужчина побежал на сцену и напал на писателя. На помощь к Рушди сразу бросились люди, и нападавшего быстро повалили на землю. После этого, по его словам, зрителей попросили тихо и быстро покинуть зал.