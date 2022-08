https://ria.ru/20220812/rushdi-1809256091.html

В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди

Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией на западе Нью-Йорка, передает Associated Press. РИА Новости, 12.08.2022

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией на западе Нью-Йорка, передает Associated Press.Сообщается, что репортер агентства стал очевидцем того, как мужчина ворвался на сцену и стал бить Рушди. Это произошло в момент, когда писателя представляли, говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленника схватили.Кроме того, полиция рассказала, что Рушди получил ранение в шею, его доставили в больницу. Другие подробности не разглашаются.Также The New York Times опубликовала рассказы очевидцев, которые поведали, что у Рушди было несколько ран и под ним была лужа крови."Люди говорили: пульс есть", — отметила врач Рита Лэндман.Еще один из присутствовавших в зале, Билл Вазу, рассказал о самом моменте атаки. Он сообщил, что видел, как некий мужчина побежал на сцену и напал на писателя. На помощь к Рушди сразу бросились люди, и нападавшего быстро повалили на землю. После этого, по его словам, зрителей попросили тихо и быстро покинуть зал.

