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В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди - РИА Новости, 12.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220812/rushdi-1809256091.html
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди - РИА Новости, 12.08.2022
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией на западе Нью-Йорка, передает Associated Press. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:22
2022-08-12T20:43
в мире
сша
салман рушди
нью-йорк (город)
культура
культура
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией на западе Нью-Йорка, передает Associated Press.Сообщается, что репортер агентства стал очевидцем того, как мужчина ворвался на сцену и стал бить Рушди. Это произошло в момент, когда писателя представляли, говорится в сообщении.Отмечается, что злоумышленника схватили.Кроме того, полиция рассказала, что Рушди получил ранение в шею, его доставили в больницу. Другие подробности не разглашаются.Также The New York Times опубликовала рассказы очевидцев, которые поведали, что у Рушди было несколько ран и под ним была лужа крови."Люди говорили: пульс есть", — отметила врач Рита Лэндман.Еще один из присутствовавших в зале, Билл Вазу, рассказал о самом моменте атаки. Он сообщил, что видел, как некий мужчина побежал на сцену и напал на писателя. На помощь к Рушди сразу бросились люди, и нападавшего быстро повалили на землю. После этого, по его словам, зрителей попросили тихо и быстро покинуть зал.
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в мире, сша, салман рушди, нью-йорк (город), культура
В мире, США, Салман Рушди, Нью-Йорк (город), Культура, Культура
18:22 12.08.2022 (обновлено: 20:43 12.08.2022)
 
В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди

В Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди перед его публичным выступлением

© AP Photo / Joshua GoodmanНападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Joshua Goodman
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией на западе Нью-Йорка, передает Associated Press.
Сообщается, что репортер агентства стал очевидцем того, как мужчина ворвался на сцену и стал бить Рушди. Это произошло в момент, когда писателя представляли, говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленника схватили.
Кроме того, полиция рассказала, что Рушди получил ранение в шею, его доставили в больницу. Другие подробности не разглашаются.
Также The New York Times опубликовала рассказы очевидцев, которые поведали, что у Рушди было несколько ран и под ним была лужа крови.
"Люди говорили: пульс есть", — отметила врач Рита Лэндман.
Еще один из присутствовавших в зале, Билл Вазу, рассказал о самом моменте атаки. Он сообщил, что видел, как некий мужчина побежал на сцену и напал на писателя. На помощь к Рушди сразу бросились люди, и нападавшего быстро повалили на землю. После этого, по его словам, зрителей попросили тихо и быстро покинуть зал.
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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