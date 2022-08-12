https://ria.ru/20220812/rosturizm-1809074177.html

Названо число туристов, отдохнувших в России в этом году

Названо число туристов, отдохнувших в России в этом году - РИА Новости, 12.08.2022

Названо число туристов, отдохнувших в России в этом году

В России с начала года уже отдохнули более 34 миллиона человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:32

2022-08-12T11:32

2022-08-12T11:32

туризм

туризм

новости - туризм

горно-алтайск

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — РИА Новости. В России с начала года уже отдохнули более 34 миллиона человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Догузова отметила, что за два года серьезно изменилась структура туристического потока."В два раза выросло число отдыхающих в стране и путешествующих с целью оздоровления, отдыха и досуга, хотя раньше у нас преобладали бизнес-поездки", — отметила глава Ростуризма.По ее словам, это напрямую отразилось на обороте отрасли: по итогам 2022 года он на один триллион превзойдет показатель 2019 года. "Это очень большой рост", — подчеркивает Догузова.Еще один важный момент — рабочие места. "У нас в 2020 году занятость в отрасли очень существенно падала, дальше нам ее удалось восстановить практически на 95 процентов, и эта работа сейчас продолжается", — добавила глава Ростуризма.

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, горно-алтайск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова