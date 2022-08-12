https://ria.ru/20220812/rosturizm-1809074177.html
Названо число туристов, отдохнувших в России в этом году
Названо число туристов, отдохнувших в России в этом году - РИА Новости, 12.08.2022
Названо число туристов, отдохнувших в России в этом году
В России с начала года уже отдохнули более 34 миллиона человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:32
2022-08-12T11:32
2022-08-12T11:32
туризм
туризм
новости - туризм
горно-алтайск
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — РИА Новости. В России с начала года уже отдохнули более 34 миллиона человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.Догузова отметила, что за два года серьезно изменилась структура туристического потока."В два раза выросло число отдыхающих в стране и путешествующих с целью оздоровления, отдыха и досуга, хотя раньше у нас преобладали бизнес-поездки", — отметила глава Ростуризма.По ее словам, это напрямую отразилось на обороте отрасли: по итогам 2022 года он на один триллион превзойдет показатель 2019 года. "Это очень большой рост", — подчеркивает Догузова.Еще один важный момент — рабочие места. "У нас в 2020 году занятость в отрасли очень существенно падала, дальше нам ее удалось восстановить практически на 95 процентов, и эта работа сейчас продолжается", — добавила глава Ростуризма.
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горно-алтайск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, горно-алтайск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Горно-Алтайск, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Зарина Догузова
Названо число туристов, отдохнувших в России в этом году
Догузова: в России в этом году уже отдохнули 34 миллиона граждан
ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг — РИА Новости. В России с начала года уже отдохнули более 34 миллиона человек, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Это больше, чем в прошлом году, и даже чуть больше, чем в доковидном 2019-м. По итогам 2022-го мы ожидаем турпоток на уровне 61 миллиона человек. И, таким образом, мы максимально вплотную подойдем к рекордной цифре, которая была в 2019 году — 65 миллионов", — сказала она на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске.
Догузова отметила, что за два года серьезно изменилась структура туристического потока.
"В два раза выросло число отдыхающих в стране и путешествующих с целью оздоровления, отдыха и досуга, хотя раньше у нас преобладали бизнес-поездки", — отметила глава Ростуризма.
По ее словам, это напрямую отразилось на обороте отрасли: по итогам 2022 года он на один триллион превзойдет показатель 2019 года. "Это очень большой рост", — подчеркивает Догузова.
Еще один важный момент — рабочие места. "У нас в 2020 году занятость в отрасли очень существенно падала, дальше нам ее удалось восстановить практически на 95 процентов, и эта работа сейчас продолжается", — добавила глава Ростуризма.