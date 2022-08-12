https://ria.ru/20220812/rets-1809252931.html
РЭЦ отобрал еще 15 компаний для представления в павильонах за рубежом
РЭЦ отобрал еще 15 компаний для представления в павильонах за рубежом - РИА Новости, 12.08.2022
РЭЦ отобрал еще 15 компаний для представления в павильонах за рубежом
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:12
2022-08-12T18:12
2022-08-12T18:12
российский экспортный центр (рэц)
продукты
экономика
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом отобрала для демонстрации в них товары еще 15 компаний, сообщает центр."В пятницу, 12 августа, состоялось двенадцатое заседание Экспертной комиссии Российского экспортного центра по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом. Теперь в павильонах РЭЦ в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте и Турции появится продукция еще 15 российских компаний", - говорится в сообщении.Всего комиссия рассмотрела 25 заявок от 15 компаний, из них 11 в Турцию, 5 во Вьетнам и по 3 в ОАЭ, Египет и Китай. Все заявки были одобрены.Компании представят в зарубежных павильонах мясную продукцию, кондитерские изделия и мороженое, различные напитки, безглютеновые продукты, а также муку и макаронные изделия."Сегодня мы впервые рассмотрели заявки от компаний, которые хотят разместиться в Турции. Напомню, мы планируем открыть павильон в самом ее сердце – в Стамбуле. Мы уже видим высокий интерес к новому павильону как со стороны российских производителей, так и со стороны потенциальных партнеров в Турции. Наши компании могут предложить качественную, натуральную, а главное – вкусную продукцию, и мы уверены, что товары Made in Russia будут пользоваться популярностью у местных потребителей. Активную работу по продвижению в Турции мы начнем уже осенью", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), продукты, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Продукты, Экономика
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом отобрала для демонстрации в них товары еще 15 компаний, сообщает центр.
"В пятницу, 12 августа, состоялось двенадцатое заседание Экспертной комиссии Российского экспортного центра по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом. Теперь в павильонах РЭЦ
в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте и Турции появится продукция еще 15 российских компаний", - говорится в сообщении.
Всего комиссия рассмотрела 25 заявок от 15 компаний, из них 11 в Турцию, 5 во Вьетнам и по 3 в ОАЭ, Египет и Китай. Все заявки были одобрены.
Компании представят в зарубежных павильонах мясную продукцию, кондитерские изделия и мороженое, различные напитки, безглютеновые продукты, а также муку и макаронные изделия.
"Сегодня мы впервые рассмотрели заявки от компаний, которые хотят разместиться в Турции. Напомню, мы планируем открыть павильон в самом ее сердце – в Стамбуле. Мы уже видим высокий интерес к новому павильону как со стороны российских производителей, так и со стороны потенциальных партнеров в Турции. Наши компании могут предложить качественную, натуральную, а главное – вкусную продукцию, и мы уверены, что товары Made in Russia будут пользоваться популярностью у местных потребителей. Активную работу по продвижению в Турции мы начнем уже осенью", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.