https://ria.ru/20220812/rets-1809252931.html

РЭЦ отобрал еще 15 компаний для представления в павильонах за рубежом

РЭЦ отобрал еще 15 компаний для представления в павильонах за рубежом - РИА Новости, 12.08.2022

РЭЦ отобрал еще 15 компаний для представления в павильонах за рубежом

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:12

2022-08-12T18:12

2022-08-12T18:12

российский экспортный центр (рэц)

продукты

экономика

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом отобрала для демонстрации в них товары еще 15 компаний, сообщает центр."В пятницу, 12 августа, состоялось двенадцатое заседание Экспертной комиссии Российского экспортного центра по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом. Теперь в павильонах РЭЦ в Китае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте и Турции появится продукция еще 15 российских компаний", - говорится в сообщении.Всего комиссия рассмотрела 25 заявок от 15 компаний, из них 11 в Турцию, 5 во Вьетнам и по 3 в ОАЭ, Египет и Китай. Все заявки были одобрены.Компании представят в зарубежных павильонах мясную продукцию, кондитерские изделия и мороженое, различные напитки, безглютеновые продукты, а также муку и макаронные изделия."Сегодня мы впервые рассмотрели заявки от компаний, которые хотят разместиться в Турции. Напомню, мы планируем открыть павильон в самом ее сердце – в Стамбуле. Мы уже видим высокий интерес к новому павильону как со стороны российских производителей, так и со стороны потенциальных партнеров в Турции. Наши компании могут предложить качественную, натуральную, а главное – вкусную продукцию, и мы уверены, что товары Made in Russia будут пользоваться популярностью у местных потребителей. Активную работу по продвижению в Турции мы начнем уже осенью", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

https://ria.ru/20220801/eksport-1806467600.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), продукты, экономика