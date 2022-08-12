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Власти Южно-Сахалинска обратятся в УФАС из-за рекламы пиццерии
Власти Южно-Сахалинска обратятся в УФАС из-за рекламы пиццерии - РИА Новости, 12.08.2022
Власти Южно-Сахалинска обратятся в УФАС из-за рекламы пиццерии
Власти Южно-Сахалинска заявили, что обратятся в УФАС из-за вывески "Чиздец" на одной из пиццерий города, добавив, что креатив в данном случае зашкаливает. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:51
2022-08-12T11:51
2022-08-12T11:51
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
уфас
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг – РИА Новости. Власти Южно-Сахалинска заявили, что обратятся в УФАС из-за вывески "Чиздец" на одной из пиццерий города, добавив, что креатив в данном случае зашкаливает.Снимок баннера с сомнительной рекламой пиццерии появился в соцсетях и вызвал резонанс."Разобрались в ситуации. Что можем сказать: когда "креатив" некоторых заведений зашкаливает, дорога одна - в УФАС. Мы взяли на контроль эту ситуацию, направим коллегам. В свою очередь люди и сами могут инициировать обращение в антимонопольную службу", - написала пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, уфас
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, УФАС
Власти Южно-Сахалинска обратятся в УФАС из-за рекламы пиццерии
Власти Южно-Сахалинска обратятся в УФАС из-за вывески "Чиздец" на одной из пиццерий