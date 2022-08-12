https://ria.ru/20220812/rebenok-1809203431.html

В Костроме семьи получат сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка

В Костроме семьи получат сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка - РИА Новости, 12.08.2022

В Костроме семьи получат сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка

Семьи в Костромской области с 1 января 2023 года будут получать из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей при рождении третьего и каждого... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:08

2022-08-12T16:08

2022-08-12T16:08

костромская область

общество

сергей ситников

костромская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760215333_0:200:3000:1888_1920x0_80_0_0_10b6b2b1b0c7b765d1fcd4c0e2d65632.jpg

КОСТРОМА, 12 авг – РИА Новости. Семьи в Костромской области с 1 января 2023 года будут получать из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей при рождении третьего и каждого последующего ребенка, сообщает администрация региона.Сообщается, что на торжественном собрании в честь 78-й годовщины воссоздания Костромской области Сергей Ситников рассказал, что поддержка семей с детьми – один из приоритетов работы администрации Костромской области. За последние 10 лет объем средств на эти цели вырос более чем в три раза, отметил губернатор.По данным областной администрации, регион постоянно совершенствует систему мер поддержки. Так, в этом году внесены изменения в закон о региональном материнском капитале. Ранее по решению администрации региона семьям, имеющим статус "нуждающихся в улучшении жилищных условий", при рождении третьего или последующего ребенка однократно выплачивались 200 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. С этого года средства выплачиваются на третьего и каждого последующего ребёнка."Сегодня сообщаю вам, что по моему поручению разработана еще одна дополнительная мера поддержки семей при рождении третьего и каждого последующего ребёнка. Таким семьям, вне зависимости от уровня доходов, область будет выплачивать дополнительную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Этими деньгами семьи смогут распорядиться на своё усмотрение", - заявил Сергей Ситников. Губернатор подчеркнул, что это дополнительная мера, и все ранее принятые решения о помощи костромским многодетным семьям продолжат действовать.Сообщается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение администрации региона уже в понедельник, а затем направлен в областную Думу. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20220708/zdravookhranenie-1801256394.html

https://ria.ru/20220713/nko-1802294960.html

костромская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей ситников, костромская область