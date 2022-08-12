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В Костроме семьи получат сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка - РИА Новости, 12.08.2022
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Костромская область
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В Костроме семьи получат сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка
В Костроме семьи получат сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка - РИА Новости, 12.08.2022
В Костроме семьи получат сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка
Семьи в Костромской области с 1 января 2023 года будут получать из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей при рождении третьего и каждого... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:08
2022-08-12T16:08
костромская область
общество
сергей ситников
костромская область
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КОСТРОМА, 12 авг – РИА Новости. Семьи в Костромской области с 1 января 2023 года будут получать из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей при рождении третьего и каждого последующего ребенка, сообщает администрация региона.Сообщается, что на торжественном собрании в честь 78-й годовщины воссоздания Костромской области Сергей Ситников рассказал, что поддержка семей с детьми – один из приоритетов работы администрации Костромской области. За последние 10 лет объем средств на эти цели вырос более чем в три раза, отметил губернатор.По данным областной администрации, регион постоянно совершенствует систему мер поддержки. Так, в этом году внесены изменения в закон о региональном материнском капитале. Ранее по решению администрации региона семьям, имеющим статус "нуждающихся в улучшении жилищных условий", при рождении третьего или последующего ребенка однократно выплачивались 200 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. С этого года средства выплачиваются на третьего и каждого последующего ребёнка."Сегодня сообщаю вам, что по моему поручению разработана еще одна дополнительная мера поддержки семей при рождении третьего и каждого последующего ребёнка. Таким семьям, вне зависимости от уровня доходов, область будет выплачивать дополнительную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Этими деньгами семьи смогут распорядиться на своё усмотрение", - заявил Сергей Ситников. Губернатор подчеркнул, что это дополнительная мера, и все ранее принятые решения о помощи костромским многодетным семьям продолжат действовать.Сообщается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение администрации региона уже в понедельник, а затем направлен в областную Думу. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20220708/zdravookhranenie-1801256394.html
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общество, сергей ситников, костромская область
Костромская область, Общество, Сергей Ситников, Костромская область
16:08 12.08.2022
 
В Костроме семьи получат сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка

Костромские семьи будут получать сто тысяч рублей при рождении третьего ребенка

© Depositphotos / sayfutdinovРодители пеленают новорожденного
Родители пеленают новорожденного - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Depositphotos / sayfutdinov
Родители пеленают новорожденного . Архивное фото
Читать ria.ru в
КОСТРОМА, 12 авг – РИА Новости. Семьи в Костромской области с 1 января 2023 года будут получать из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей при рождении третьего и каждого последующего ребенка, сообщает администрация региона.
Сообщается, что на торжественном собрании в честь 78-й годовщины воссоздания Костромской области Сергей Ситников рассказал, что поддержка семей с детьми – один из приоритетов работы администрации Костромской области. За последние 10 лет объем средств на эти цели вырос более чем в три раза, отметил губернатор.
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По данным областной администрации, регион постоянно совершенствует систему мер поддержки. Так, в этом году внесены изменения в закон о региональном материнском капитале. Ранее по решению администрации региона семьям, имеющим статус "нуждающихся в улучшении жилищных условий", при рождении третьего или последующего ребенка однократно выплачивались 200 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. С этого года средства выплачиваются на третьего и каждого последующего ребёнка.
"Сегодня сообщаю вам, что по моему поручению разработана еще одна дополнительная мера поддержки семей при рождении третьего и каждого последующего ребёнка. Таким семьям, вне зависимости от уровня доходов, область будет выплачивать дополнительную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Этими деньгами семьи смогут распорядиться на своё усмотрение", - заявил Сергей Ситников. Губернатор подчеркнул, что это дополнительная мера, и все ранее принятые решения о помощи костромским многодетным семьям продолжат действовать.
Сообщается, что законопроект будет вынесен на рассмотрение администрации региона уже в понедельник, а затем направлен в областную Думу. Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января 2023 года.

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