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В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram* - РИА Новости, 12.08.2022
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В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram*
В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram* - РИА Новости, 12.08.2022
В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram*
Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им компания Meta* изменит свою политику, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:23
2022-08-12T15:48
технологии
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им компания Meta* изменит свою политику, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Meta Platforms* временно сняла в своих сервисах Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика распространяется только на Украину, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России обе соцсети, но пользователям за обход блокировок ничего не грозит.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, россия, украина, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Технологии, Россия, Украина, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
15:23 12.08.2022 (обновлено: 15:48 12.08.2022)
 
В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram*

Депутат Горелкин: Instagram будет разблокирован, если перестанет заниматься экстремизмом

© Fotolia / Denys PrykhodovМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Fotolia / Denys Prykhodov
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им компания Meta* изменит свою политику, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Instagram* может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий. Во-первых, компания Meta* должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждем от ее руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан".

Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин
Антон Горелкин
замглавы комитета Госдумы по информполитике
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Meta Platforms* временно сняла в своих сервисах Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика распространяется только на Украину, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".
СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России обе соцсети, но пользователям за обход блокировок ничего не грозит.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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