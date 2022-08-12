15:23 12.08.2022 (обновлено: 15:48 12.08.2022)
В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram*
Депутат Горелкин: Instagram будет разблокирован, если перестанет заниматься экстремизмом
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им компания Meta* изменит свою политику, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Instagram* может быть разблокирован при выполнении двух базовых условий. Во-первых, компания Meta* должна перестать заниматься экстремистской деятельностью и дискриминацией. Во-вторых, мы ждем от ее руководства извинений перед нашей страной за легализацию призывов убивать российских граждан".
После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Meta Platforms* временно сняла в своих сервисах Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика распространяется только на Украину, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".
СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России обе соцсети, но пользователям за обход блокировок ничего не грозит.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская