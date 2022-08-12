https://ria.ru/20220812/razblokirovka-1809179888.html

В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram*

В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram* - РИА Новости, 12.08.2022

В Госдуме назвали условие разблокировки Instagram*

Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им компания Meta* изменит свою политику, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:23

2022-08-12T15:23

2022-08-12T15:48

технологии

россия

украина

москва

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая им компания Meta* изменит свою политику, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Meta Platforms* временно сняла в своих сервисах Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных. Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика распространяется только на Украину, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России обе соцсети, но пользователям за обход блокировок ничего не грозит.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220616/sotsseti-1795722733.html

россия

украина

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)