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Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
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Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске
Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске
Прокуратура Омской области даст оценку неисполнению решения суда, согласно которому в частично обрушившемся пятиэтажном доме в Омске должны были провести... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:08
2022-08-12T15:57
обрушение пятиэтажки в омске
омск
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
жилье
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура Омской области даст оценку неисполнению решения суда, согласно которому в частично обрушившемся пятиэтажном доме в Омске должны были провести капремонт, сообщили в ведомстве.По информации прокурора Омской области Николая Студеникина, в рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка действий и бездействия, которые привели к чрезвычайной ситуации."Также на особом контроле прокуратуры находится вопрос соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в указанном доме, а также оказания им всей необходимой помощи. Органами прокуратуры будет организована мобильная приемная пострадавших граждан, в рамках работы которой им будет оказана правовая помощь", - уточнил Студеникин.Информация о обрушении появилась в пятницу около 17.00 (14.00 мск). Согласно видеозаписи момента происшествия в соцсетях, обрушилась одна из стен пятиэтажного дома, обломками усыпана прилегающая территория. Прокуратура заявила об отсутствии пострадавших, предварительной причиной обрушения, по данным МЧС, стало аварийное состояние здания. Губернатор сообщил, что с обрушившимся домом в Омске и ранее была проблема, но видимо, ей не придали должную значимость, пообещал устроить "разбор полетов".
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Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске
Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах.
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обрушение пятиэтажки в омске, омск, происшествия, россия, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, жилье
Обрушение пятиэтажки в Омске, Омск, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омская область, Жилье
Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске
ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура Омской области даст оценку неисполнению решения суда, согласно которому в частично обрушившемся пятиэтажном доме в Омске должны были провести капремонт, сообщили в ведомстве.
2022-08-12T15:08
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15:08 12.08.2022 (обновлено: 15:57 12.08.2022)
 
Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске

Прокуратура даст оценку неисполнению решения суда о капремонте в обвалившемся доме в Омске

© Фото : Главное управление МЧС России по Омской областиСотрудники пожарной охраны на месте обрушения части жилого дома в Омске
Сотрудники пожарной охраны на месте обрушения части жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Главное управление МЧС России по Омской области
Сотрудники пожарной охраны на месте обрушения части жилого дома в Омске
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура Омской области даст оценку неисполнению решения суда, согласно которому в частично обрушившемся пятиэтажном доме в Омске должны были провести капремонт, сообщили в ведомстве.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет дана правовая оценка неисполнения решения суда, постановленного по иску прокурора о возложении на Фонд капитального ремонта многоквартирных домов обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирного дома № 53 по улице 20 Партсъезда", - говорится в сообщении.
По информации прокурора Омской области Николая Студеникина, в рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка действий и бездействия, которые привели к чрезвычайной ситуации.
"Также на особом контроле прокуратуры находится вопрос соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в указанном доме, а также оказания им всей необходимой помощи. Органами прокуратуры будет организована мобильная приемная пострадавших граждан, в рамках работы которой им будет оказана правовая помощь", - уточнил Студеникин.
Информация о обрушении появилась в пятницу около 17.00 (14.00 мск). Согласно видеозаписи момента происшествия в соцсетях, обрушилась одна из стен пятиэтажного дома, обломками усыпана прилегающая территория. Прокуратура заявила об отсутствии пострадавших, предварительной причиной обрушения, по данным МЧС, стало аварийное состояние здания. Губернатор сообщил, что с обрушившимся домом в Омске и ранее была проблема, но видимо, ей не придали должную значимость, пообещал устроить "разбор полетов".
 
Обрушение пятиэтажки в ОмскеОмскПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьЖилье
 
 
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