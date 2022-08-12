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Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске

Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске - РИА Новости, 12.08.2022

Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске

Прокуратура Омской области даст оценку неисполнению решения суда, согласно которому в частично обрушившемся пятиэтажном доме в Омске должны были провести... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:08

2022-08-12T15:08

2022-08-12T15:57

обрушение пятиэтажки в омске

омск

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

жилье

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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура Омской области даст оценку неисполнению решения суда, согласно которому в частично обрушившемся пятиэтажном доме в Омске должны были провести капремонт, сообщили в ведомстве.По информации прокурора Омской области Николая Студеникина, в рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка действий и бездействия, которые привели к чрезвычайной ситуации."Также на особом контроле прокуратуры находится вопрос соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в указанном доме, а также оказания им всей необходимой помощи. Органами прокуратуры будет организована мобильная приемная пострадавших граждан, в рамках работы которой им будет оказана правовая помощь", - уточнил Студеникин.Информация о обрушении появилась в пятницу около 17.00 (14.00 мск). Согласно видеозаписи момента происшествия в соцсетях, обрушилась одна из стен пятиэтажного дома, обломками усыпана прилегающая территория. Прокуратура заявила об отсутствии пострадавших, предварительной причиной обрушения, по данным МЧС, стало аварийное состояние здания. Губернатор сообщил, что с обрушившимся домом в Омске и ранее была проблема, но видимо, ей не придали должную значимость, пообещал устроить "разбор полетов".

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Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах. 2022-08-12T15:08 true PT0M30S

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обрушение пятиэтажки в омске, омск, происшествия, россия, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, жилье