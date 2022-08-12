15:08 12.08.2022 (обновлено: 15:57 12.08.2022)
Прокуратура оценит неисполнение решения суда о ремонте пятиэтажки в Омске
Прокуратура даст оценку неисполнению решения суда о капремонте в обвалившемся доме в Омске
© Фото : Главное управление МЧС России по Омской областиСотрудники пожарной охраны на месте обрушения части жилого дома в Омске
© Фото : Главное управление МЧС России по Омской области
Сотрудники пожарной охраны на месте обрушения части жилого дома в Омске
ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура Омской области даст оценку неисполнению решения суда, согласно которому в частично обрушившемся пятиэтажном доме в Омске должны были провести капремонт, сообщили в ведомстве.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет дана правовая оценка неисполнения решения суда, постановленного по иску прокурора о возложении на Фонд капитального ремонта многоквартирных домов обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирного дома № 53 по улице 20 Партсъезда", - говорится в сообщении.
По информации прокурора Омской области Николая Студеникина, в рамках надзорных мероприятий будет дана принципиальная, в том числе уголовно-правовая, оценка действий и бездействия, которые привели к чрезвычайной ситуации.
"Также на особом контроле прокуратуры находится вопрос соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в указанном доме, а также оказания им всей необходимой помощи. Органами прокуратуры будет организована мобильная приемная пострадавших граждан, в рамках работы которой им будет оказана правовая помощь", - уточнил Студеникин.
Информация о обрушении появилась в пятницу около 17.00 (14.00 мск). Согласно видеозаписи момента происшествия в соцсетях, обрушилась одна из стен пятиэтажного дома, обломками усыпана прилегающая территория. Прокуратура заявила об отсутствии пострадавших, предварительной причиной обрушения, по данным МЧС, стало аварийное состояние здания. Губернатор сообщил, что с обрушившимся домом в Омске и ранее была проблема, но видимо, ей не придали должную значимость, пообещал устроить "разбор полетов".