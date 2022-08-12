https://ria.ru/20220812/puteshestvie-1809089687.html

Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными

Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными - РИА Новости, 12.08.2022

Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными

Премьер России Михаил Мишустин призвал создать условия, чтобы люди "рублем голосовали" за туристические поездки по РФ. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:42

2022-08-12T11:42

2022-08-12T11:42

туризм

новости - туризм

россия

михаил мишустин

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин призвал создать условия, чтобы люди "рублем голосовали" за туристические поездки по РФ."Вместе мы должны сделать путешествия по России комфортными и интересными, обеспечить хороший сервис и безопасность при путешествиях, удобную логистику. А также сделать поездки доступными по цене, чтобы выбирая, отдохнуть за границей или у себя на родине, наши люди отдавали предпочтение поездкам по нашей стране, как говорится, "голосовали" за это рублем", - сказал премьер в пятницу, завершая совещание по развитию туристической отрасли России.По его словам, туризм "действительно один из самых динамично восстанавливающихся секторов отечественной экономики"."Наши внутренние турпотоки выходят на допандемийный уровень. Важно и то, что растет приток частных инвестиций, строятся новые гостиницы и другая инфраструктура для путешествий. Но хочу еще раз подчеркнуть, что главную оценку этой работе дают граждане. И мнение людей является ориентиром при принятии дальнейших решений", - указал глава кабмина.

https://ria.ru/20220812/turizm-1809086431.html

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Варвара Скокшина

новости - туризм, россия, михаил мишустин