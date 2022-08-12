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Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220812/puteshestvie-1809089687.html
Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными
Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными - РИА Новости, 12.08.2022
Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными
Премьер России Михаил Мишустин призвал создать условия, чтобы люди "рублем голосовали" за туристические поездки по РФ. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:42
2022-08-12T11:42
туризм
новости - туризм
россия
михаил мишустин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин призвал создать условия, чтобы люди "рублем голосовали" за туристические поездки по РФ."Вместе мы должны сделать путешествия по России комфортными и интересными, обеспечить хороший сервис и безопасность при путешествиях, удобную логистику. А также сделать поездки доступными по цене, чтобы выбирая, отдохнуть за границей или у себя на родине, наши люди отдавали предпочтение поездкам по нашей стране, как говорится, "голосовали" за это рублем", - сказал премьер в пятницу, завершая совещание по развитию туристической отрасли России.По его словам, туризм "действительно один из самых динамично восстанавливающихся секторов отечественной экономики"."Наши внутренние турпотоки выходят на допандемийный уровень. Важно и то, что растет приток частных инвестиций, строятся новые гостиницы и другая инфраструктура для путешествий. Но хочу еще раз подчеркнуть, что главную оценку этой работе дают граждане. И мнение людей является ориентиром при принятии дальнейших решений", - указал глава кабмина.
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новости - туризм, россия, михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Михаил Мишустин
11:42 12.08.2022
 
Мишустин призвал сделать путешествия по России комфортными и интересными

Премьер Мишустин призвал создать условия, чтобы люди "рублем голосовали" за отдых в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик
Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Туристы на обзорной площадке на вершине Роза Пик . Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер России Михаил Мишустин призвал создать условия, чтобы люди "рублем голосовали" за туристические поездки по РФ.
"Вместе мы должны сделать путешествия по России комфортными и интересными, обеспечить хороший сервис и безопасность при путешествиях, удобную логистику. А также сделать поездки доступными по цене, чтобы выбирая, отдохнуть за границей или у себя на родине, наши люди отдавали предпочтение поездкам по нашей стране, как говорится, "голосовали" за это рублем", - сказал премьер в пятницу, завершая совещание по развитию туристической отрасли России.
По его словам, туризм "действительно один из самых динамично восстанавливающихся секторов отечественной экономики".
"Наши внутренние турпотоки выходят на допандемийный уровень. Важно и то, что растет приток частных инвестиций, строятся новые гостиницы и другая инфраструктура для путешествий. Но хочу еще раз подчеркнуть, что главную оценку этой работе дают граждане. И мнение людей является ориентиром при принятии дальнейших решений", - указал глава кабмина.
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