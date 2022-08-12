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Небензя спрогнозировал последствия ухода российских военных с ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/provokatsiya-1809042696.html
Небензя спрогнозировал последствия ухода российских военных с ЗАЭС
Небензя спрогнозировал последствия ухода российских военных с ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя спрогнозировал последствия ухода российских военных с ЗАЭС
Предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС удается благодаря российским военным – если они уйдут, Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T02:11
2022-08-12T02:12
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
запорожская аэс
оон
совет безопасности оон
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС удается благодаря российским военным – если они уйдут, Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая атаки киевского режима на этот объект в слаженной координации с персоналом станции."Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем", - сказал Небензя на заседании СБ ООН."Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", - подчеркнул он.Как указал постпред, Москву поражает безответственность европейских политических элит, которые своей безоговорочной и иррациональной поддержкой Киева ставят под угрозу безопасность собственных граждан. "Призываем вас, коллеги, донести до своих лидеров необходимость повлиять на киевский режим и заставить его прекратить безрассудные удары по Запорожской АЭС, которые фактически делают заложниками жителей европейских государств. Ответственность за это лежит в том числе и на вас", - заявил Небензя."С сожалением отмечаем, что и Секретариат ООН не в состоянии дать трезвую оценку ситуации. Мы слышим заявления, в том числе из уст генсека ООН, что, мол, "станция может подвергнуться атаке или стать базой для нанесения атак", и призывы ее демилитаризовать. Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях. Это тактика украинских вооруженных сил", - заключил он.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что артиллерия Украины со стороны Никополя обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
https://ria.ru/20220812/vizit-1809038595.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, украина, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Мизинцев, Россия, Украина, Запорожская АЭС, ООН, Совет Безопасности ООН, Василий Небензя
02:11 12.08.2022 (обновлено: 02:12 12.08.2022)
 
Небензя спрогнозировал последствия ухода российских военных с ЗАЭС

Небензя: если российские военные покинут ЗАЭС, Киев может устроить чудовищную провокацию

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 12 авг - РИА Новости. Предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС удается благодаря российским военным – если они уйдут, Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая атаки киевского режима на этот объект в слаженной координации с персоналом станции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Небензя выразил сомнение в заинтересованности Киева в визите МАГАТЭ на ЗАЭС
"Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", - подчеркнул он.
Как указал постпред, Москву поражает безответственность европейских политических элит, которые своей безоговорочной и иррациональной поддержкой Киева ставят под угрозу безопасность собственных граждан. "Призываем вас, коллеги, донести до своих лидеров необходимость повлиять на киевский режим и заставить его прекратить безрассудные удары по Запорожской АЭС, которые фактически делают заложниками жителей европейских государств. Ответственность за это лежит в том числе и на вас", - заявил Небензя.
"С сожалением отмечаем, что и Секретариат ООН не в состоянии дать трезвую оценку ситуации. Мы слышим заявления, в том числе из уст генсека ООН, что, мол, "станция может подвергнуться атаке или стать базой для нанесения атак", и призывы ее демилитаризовать. Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях. Это тактика украинских вооруженных сил", - заключил он.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что артиллерия Украины со стороны Никополя обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, были частично повреждены теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 23:24Специальная военная операция на Украине
Небензя назвал обвинения Украины в адрес России в атаках на ЗАЭС абсурдными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил МизинцевРоссияУкраинаЗапорожская АЭСООНСовет Безопасности ООНВасилий Небензя
 
 
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