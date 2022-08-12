https://ria.ru/20220812/produkty-1809158500.html

Цены на продукты в Швеции выросли за год на 13,5 процента

Цены на продукты в Швеции выросли за год на 13,5 процента - РИА Новости, 12.08.2022

Цены на продукты в Швеции выросли за год на 13,5 процента

Цены на продукты питания в Швеции в июле 2022 года выросли в среднем на 13,5 процента по сравнению с тем же показателем прошлого года, это самый высокий... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:32

2022-08-12T14:32

2022-08-12T15:04

швеция

в мире

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Цены на продукты питания в Швеции в июле 2022 года выросли в среднем на 13,5 процента по сравнению с тем же показателем прошлого года, это самый высокий показатель с середины 1980-х годов, также в июле цены на продукты повысились на 3,2 процента по отношению к июню, следует из отчета банка Nordea по инфляции в Швеции."Что касается базовой инфляции (в июле — Прим. ред.), цены на продукты продолжали быстро расти и оказались намного выше, чем ожидалось, увеличившись на целых 3,2 процента в месячном отношении и на 13,5 процента в годовом — самый высокий показатель в годовом исчислении с середины 1980-х годов", — говорится в отчете.По мнению аналитика Nordea Турбьерна Исакссона, слова которого приводит газета Aftonbladet, "инфляция цен на продукты свирепствует". Он считает, что указанные в отчете цифры "являются очень большим ростом".По данным газеты, больше всего выросли цены на огурцы и кофе, в то время как увеличение цен на сладости, алкогольные напитки и табачные изделия отмечено наименьшим ростом.В Nordea отметили, что индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой (CPIF) в июле составил 8,0 процента, а в июне — 8,5 процента.В мае инфляция в Швеции составила 7,2 процента, что является рекордным показателем с 1991 года.

https://ria.ru/20220812/stavka-1809116294.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

швеция, в мире