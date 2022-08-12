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Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/prodovolstvie-1809301410.html
Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием
Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием - РИА Новости, 12.08.2022
Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием
Два сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов за прошедшие сутки - один из порта Южный с грузом кукурузы и один из Черноморска с пшеницей, сообщил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:24
2022-08-12T22:24
специальная военная операция на украине
черноморск
херсон
николаев (украина)
в мире
продовольствие
украина
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов за прошедшие сутки - один из порта Южный с грузом кукурузы и один из Черноморска с пшеницей, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что всего с 1 августа из украинских портов вышли 14 судов с 438331 тонна продовольствия. В частности, суда вывезли 367981 тонну кукурузы, 6000 тонн подсолнечного масла, 50300 тонн муки, 11000 тонн сои, 3050 тонн пшеницы. В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 57 иностранных судов из 14 государств.При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
https://ria.ru/20220808/prodovolstvie-1808089247.html
черноморск
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черноморск, херсон, николаев (украина), в мире, продовольствие, украина
Специальная военная операция на Украине, Черноморск, Херсон, Николаев (Украина), В мире, Продовольствие, Украина
22:24 12.08.2022
 
Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием

Минобороны сообщило, что из украинских портов за сутки вышли два корабля с продовольствием

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз с украинским зерном
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов за прошедшие сутки - один из порта Южный с грузом кукурузы и один из Черноморска с пшеницей, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 12 августа 2022 года из порта Южный осуществлен выход сухогруза "Звезда Лаура" (Маршалловы острова, груз – 60150 тонн кукурузы), из порта Черноморск – сухогруза "Сормовский 121" (Белиз, груз – 3050 тонн пшеницы)", - сообщил Мизинцев.
Он напомнил, что всего с 1 августа из украинских портов вышли 14 судов с 438331 тонна продовольствия. В частности, суда вывезли 367981 тонну кукурузы, 6000 тонн подсолнечного масла, 50300 тонн муки, 11000 тонн сои, 3050 тонн пшеницы. В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 57 иностранных судов из 14 государств.
При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
Сбор урожая зерновых в Волновахском районе Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЧерноморскХерсонНиколаев (Украина)В миреПродовольствиеУкраина
 
 
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