https://ria.ru/20220812/prodovolstvie-1809301410.html

Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием

Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием - РИА Новости, 12.08.2022

Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием

Два сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов за прошедшие сутки - один из порта Южный с грузом кукурузы и один из Черноморска с пшеницей, сообщил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T22:24

2022-08-12T22:24

2022-08-12T22:24

специальная военная операция на украине

черноморск

херсон

николаев (украина)

в мире

продовольствие

украина

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов за прошедшие сутки - один из порта Южный с грузом кукурузы и один из Черноморска с пшеницей, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он напомнил, что всего с 1 августа из украинских портов вышли 14 судов с 438331 тонна продовольствия. В частности, суда вывезли 367981 тонну кукурузы, 6000 тонн подсолнечного масла, 50300 тонн муки, 11000 тонн сои, 3050 тонн пшеницы. В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 57 иностранных судов из 14 государств.При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

https://ria.ru/20220808/prodovolstvie-1808089247.html

черноморск

херсон

николаев (украина)

украина

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черноморск, херсон, николаев (украина), в мире, продовольствие, украина