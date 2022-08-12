Из украинских портов за сутки вышли два сухогруза с продовольствием
Минобороны сообщило, что из украинских портов за сутки вышли два корабля с продовольствием
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Сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Два сухогруза с продовольствием вышли из украинских портов за прошедшие сутки - один из порта Южный с грузом кукурузы и один из Черноморска с пшеницей, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 12 августа 2022 года из порта Южный осуществлен выход сухогруза "Звезда Лаура" (Маршалловы острова, груз – 60150 тонн кукурузы), из порта Черноморск – сухогруза "Сормовский 121" (Белиз, груз – 3050 тонн пшеницы)", - сообщил Мизинцев.
Он напомнил, что всего с 1 августа из украинских портов вышли 14 судов с 438331 тонна продовольствия. В частности, суда вывезли 367981 тонну кукурузы, 6000 тонн подсолнечного масла, 50300 тонн муки, 11000 тонн сои, 3050 тонн пшеницы. В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 57 иностранных судов из 14 государств.
При этом, сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.