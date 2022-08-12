https://ria.ru/20220812/prizyvniki-1809107992.html
Призывникам в Запорожье помогали бежать на подконтрольную России территорию
Призывникам в Запорожье помогали бежать на подконтрольную России территорию - РИА Новости, 12.08.2022
Призывникам в Запорожье помогали бежать на подконтрольную России территорию
Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную РФ часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву "Запорожской... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:18
2022-08-12T12:18
2022-08-12T12:33
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служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную РФ часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву "Запорожской областной администрации"."В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Утверждается, что организатором "схемы" был житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь, предварительно подготовив для каждого "легенду" о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется статься о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, говорится в сообщении.Аналогичную ситуацию выявили и в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины."Во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев", - говорится на сайте Госпгранслужбы Украины.Утверждается, что группа людей работала в Харьковской области, где переправляла призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны перейти границу с РФ вне пропускных пунктов.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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12:18 12.08.2022 (обновлено: 12:33 12.08.2022)
Призывникам в Запорожье помогали бежать на подконтрольную России территорию
СБУ раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области