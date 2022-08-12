https://ria.ru/20220812/prizyvniki-1809107992.html

Призывникам в Запорожье помогали бежать на подконтрольную России территорию

Призывникам в Запорожье помогали бежать на подконтрольную России территорию - РИА Новости, 12.08.2022

Призывникам в Запорожье помогали бежать на подконтрольную России территорию

Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную РФ часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву "Запорожской... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:18

2022-08-12T12:18

2022-08-12T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожье

украина

жкх

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную РФ часть Запорожской области, сообщили в подконтрольной Киеву "Запорожской областной администрации"."В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Утверждается, что организатором "схемы" был житель освобожденного Мелитополя, который перевозил своих знакомых из подконтрольных Киеву городов в Мелитополь, предварительно подготовив для каждого "легенду" о проживающих на подконтрольных РФ территориях родственниках или ведении волонтерской деятельности. Мужчина обеспечивал призывников жильем и помогал перебраться в Крым, заявляют в администрации. При этом мужчине вменяется статься о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины, говорится в сообщении.Аналогичную ситуацию выявили и в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе Украины."Во время проведения контрдиверсионных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев", - говорится на сайте Госпгранслужбы Украины.Утверждается, что группа людей работала в Харьковской области, где переправляла призывников в одно из приграничных сел Богодуховского района, после чего они должны перейти границу с РФ вне пропускных пунктов.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожье, украина, жкх, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр