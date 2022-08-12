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В Пекине предупредили США, что их борьба против Китая добром не кончится - РИА Новости, 12.08.2022
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В Пекине предупредили США, что их борьба против Китая добром не кончится
В Пекине предупредили США, что их борьба против Китая добром не кончится - РИА Новости, 12.08.2022
В Пекине предупредили США, что их борьба против Китая добром не кончится
Борьба США с более чем 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в совместном интервью местным СМИ, текст которого в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T05:41
2022-08-12T12:30
в мире
ван и (политик)
нэнси пелоси
си цзиньпин
китай
сша
пекин
мид кнр
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ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости. Борьба США с более чем 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в совместном интервью местным СМИ, текст которого в пятницу опубликовало внешнеполитическое ведомство страны."(Спикер палаты представителей США Нэнси. — Прим. ред.) Пелоси посетила Тайвань, Китай, устроила политическую провокацию и создала напряженность в Тайваньском проливе. &lt;…&gt; Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится", — сказал Ван И. Он назвал ответные меры Китая на визит столь высокопоставленного американского политика на Тайвань обоснованными, рациональными, необходимыми и уместными."Статус-кво в Тайваньском проливе меняет не Китай, а США, пытающиеся с помощью Тайваня контролировать Китай, а также предающиеся несбыточным мечтам власти острова, которые полагаются на США в стремлении к независимости", — подчеркнул министр.Дипломат объяснил, что контрмеры, предпринятые Пекином, направлены на поддержание мира в Тайваньском проливе и региональной стабильности. Он также указал, что принцип невмешательства во внутренние дела является "золотым правилом" межгосударственных отношений."Принимаемые Китаем меры также отстаивают основные нормы международных отношений, защищают международную справедливость и беспристрастие", — подчеркнул Ван И.Нэнси Пелоси посетила регион в начале августа. Ее визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Китай, считающий остров своей провинцией, в ответ на шаг американских властей предупредил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.В ответ на визит Пекин объявил о начале военных учений, а также ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Кроме того, Китай приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220811/kitay-1808803074.html
https://ria.ru/20220810/stsenariy-1808703600.html
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в мире, ван и (политик), нэнси пелоси, си цзиньпин, китай, сша, пекин, мид кнр, визит пелоси на тайвань
В мире, Ван И (политик), Нэнси Пелоси, Си Цзиньпин, Китай, США, Пекин, МИД КНР, Визит Пелоси на Тайвань
05:41 12.08.2022 (обновлено: 12:30 12.08.2022)
 
В Пекине предупредили США, что их борьба против Китая добром не кончится

Глава МИД КНР Ван И: борьба США против 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 авг — РИА Новости. Борьба США с более чем 1,4 миллиарда китайцев добром не кончится, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в совместном интервью местным СМИ, текст которого в пятницу опубликовало внешнеполитическое ведомство страны.
"(Спикер палаты представителей США Нэнси. — Прим. ред.) Пелоси посетила Тайвань, Китай, устроила политическую провокацию и создала напряженность в Тайваньском проливе. <…> Нарушение своих обязательств и преднамеренная провокация по тайваньскому вопросу могут лишь еще больше подорвать доверие к США. Борьба против более чем 1,4 миллиарда китайцев ни в коем случае добром не кончится", — сказал Ван И.
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Он назвал ответные меры Китая на визит столь высокопоставленного американского политика на Тайвань обоснованными, рациональными, необходимыми и уместными.
"Статус-кво в Тайваньском проливе меняет не Китай, а США, пытающиеся с помощью Тайваня контролировать Китай, а также предающиеся несбыточным мечтам власти острова, которые полагаются на США в стремлении к независимости", — подчеркнул министр.
Дипломат объяснил, что контрмеры, предпринятые Пекином, направлены на поддержание мира в Тайваньском проливе и региональной стабильности. Он также указал, что принцип невмешательства во внутренние дела является "золотым правилом" межгосударственных отношений.
"Принимаемые Китаем меры также отстаивают основные нормы международных отношений, защищают международную справедливость и беспристрастие", — подчеркнул Ван И.
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Нэнси Пелоси посетила регион в начале августа. Ее визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года после Ньюта Гингрича. Китай, считающий остров своей провинцией, в ответ на шаг американских властей предупредил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
В ответ на визит Пекин объявил о начале военных учений, а также ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничество по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств.
Кроме того, Китай приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
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В миреВан И (политик)Нэнси ПелосиСи ЦзиньпинКитайСШАПекинМИД КНРВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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