https://ria.ru/20220812/pozhary-1809062805.html

Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО

Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО - РИА Новости, 12.08.2022

Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО

Группу из 30 десантников-пожарных красноярского лесопожарного центра, боровшихся с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:04

2022-08-12T10:04

2022-08-12T10:04

салехард

ханты-мансийский автономный округ

александр усс

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746604703_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_70c9bf335b44d3eee195f875e080f2c8.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Группу из 30 десантников-пожарных красноярского лесопожарного центра, боровшихся с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края."Группу десантников-пожарных краевого Лесопожарного центра из 30 человек, которые боролись с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с сотрудниками ФБУ "Авиалесоохрана". Они уже прибыли в аэропорт Салехарда. В ближайшее время специалистов распределят по действующим очагам огня для их последующей ликвидации", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что власти региона запрашивают помощь у других субъектов из-за стремительного увеличения площади лесных пожаров. По поручению красноярского губернатора Александра Усса 50 пожарных края также участвуют в ликвидации возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе.По данным Авиалесоохраны, в ЯНАО действует 17 пожаров на площади 3682 гектара.

https://ria.ru/20220811/pozhary-1808890940.html

https://ria.ru/20220810/smog-1808714187.html

салехард

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

салехард, ханты-мансийский автономный округ, александр усс, происшествия