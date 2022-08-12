https://ria.ru/20220812/pozhary-1809062805.html
Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО
Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО - РИА Новости, 12.08.2022
Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО
Группу из 30 десантников-пожарных красноярского лесопожарного центра, боровшихся с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:04
2022-08-12T10:04
2022-08-12T10:04
салехард
ханты-мансийский автономный округ
александр усс
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Группу из 30 десантников-пожарных красноярского лесопожарного центра, боровшихся с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края."Группу десантников-пожарных краевого Лесопожарного центра из 30 человек, которые боролись с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с сотрудниками ФБУ "Авиалесоохрана". Они уже прибыли в аэропорт Салехарда. В ближайшее время специалистов распределят по действующим очагам огня для их последующей ликвидации", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что власти региона запрашивают помощь у других субъектов из-за стремительного увеличения площади лесных пожаров. По поручению красноярского губернатора Александра Усса 50 пожарных края также участвуют в ликвидации возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе.По данным Авиалесоохраны, в ЯНАО действует 17 пожаров на площади 3682 гектара.
https://ria.ru/20220811/pozhary-1808890940.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салехард, ханты-мансийский автономный округ, александр усс, происшествия
Салехард, Ханты-Мансийский автономный округ, Александр Усс, Происшествия
Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО
Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО для борьбы с лесными пожарами