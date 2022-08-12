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Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО - РИА Новости, 12.08.2022
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Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО
Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО - РИА Новости, 12.08.2022
Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО
Группу из 30 десантников-пожарных красноярского лесопожарного центра, боровшихся с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:04
2022-08-12T10:04
салехард
ханты-мансийский автономный округ
александр усс
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Группу из 30 десантников-пожарных красноярского лесопожарного центра, боровшихся с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края."Группу десантников-пожарных краевого Лесопожарного центра из 30 человек, которые боролись с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с сотрудниками ФБУ "Авиалесоохрана". Они уже прибыли в аэропорт Салехарда. В ближайшее время специалистов распределят по действующим очагам огня для их последующей ликвидации", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что власти региона запрашивают помощь у других субъектов из-за стремительного увеличения площади лесных пожаров. По поручению красноярского губернатора Александра Усса 50 пожарных края также участвуют в ликвидации возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе.По данным Авиалесоохраны, в ЯНАО действует 17 пожаров на площади 3682 гектара.
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салехард, ханты-мансийский автономный округ, александр усс, происшествия
Салехард, Ханты-Мансийский автономный округ, Александр Усс, Происшествия
10:04 12.08.2022
 
Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО

Красноярских пожарных перебросили в ЯНАО для борьбы с лесными пожарами

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Группу из 30 десантников-пожарных красноярского лесопожарного центра, боровшихся с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"Группу десантников-пожарных краевого Лесопожарного центра из 30 человек, которые боролись с огнем в Якутии, перебросили в Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с сотрудниками ФБУ "Авиалесоохрана". Они уже прибыли в аэропорт Салехарда. В ближайшее время специалистов распределят по действующим очагам огня для их последующей ликвидации", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФБУ Авиалесоохрана во время тушения пожара в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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В правительстве отметили, что власти региона запрашивают помощь у других субъектов из-за стремительного увеличения площади лесных пожаров. По поручению красноярского губернатора Александра Усса 50 пожарных края также участвуют в ликвидации возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе.
По данным Авиалесоохраны, в ЯНАО действует 17 пожаров на площади 3682 гектара.
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